https://ria.ru/20200915/minsk-1577250443.html

В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича

Министерство внутренних дел проверяет полученную информацию о возможном наличии у главы католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:09

2020-09-15T11:09

2020-09-15T12:02

алексей бегун

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел проверяет полученную информацию о возможном наличии у главы католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича иностранного гражданств, его белорусский паспорт признан недействительным во избежание "необоснованного использования", заявили РИА Новости во вторник в департаменте по гражданству и миграции МВД республики.Кондрусевича власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. При этом Кондрусевич является гражданином Белоруссии, причины отказа во въезде в страну ему на границе официально не разъяснили. На прошлой неделе пресс-секретарь Конференции католических епископов в Белоруссии ксендз Юрий Санько сообщил РИА Новости, что Госпогранкомитет направил ответ на обращение Кондрусевича касательно непропуска его на территорию страны. По данным пограничников, Кондрусевича не пустили в страну в связи с принятым решением о признании его паспорта гражданина республики недействительным."В соответствии с законом "О гражданстве Республики Беларусь" органы внутренних дел обязаны осуществлять контроль за прекращением иностранного гражданства у лиц, принятых в гражданство нашей страны. Если решение о приобретении гражданства Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> было принято на основании представленных заведомо ложных сведений или подложных документов, оно отменяется. В связи с вышеизложенным МВД Республики Беларусь инициирована проверка полученной информации о возможном наличии у Тадеуша Кондрусевича иностранного гражданства", - заявил представитель департамента МВД.По его данным, соответствующие запросы направлены в компетентные органы Белоруссии и иностранных государств. "Во избежание необоснованного использования белорусского паспорта принято решение о признании его недействительным, соответствующая информация внесена в электронные ресурсы", - заявил собеседник агентства.Он пояснил, что после завершения проверки и поступления ответов на запросы будет инициировано принятие соответствующего решения на основании белорусского законодательства, в том числе и относительно возможности исключения из электронных ресурсов информации о признании недействительным белорусского паспорта митрополита. "В настоящее время в МВД Республики Беларусь находится на рассмотрении обращение Тадеуша Кондрусевича. Ответ на него будет предоставлен в установленном порядке и в сроки, определенные законодательством", - добавили в департаменте.Как сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД <a href="http://ria.ru/person__376/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Бегун</a>, изначально у Кондрусевича было гражданство Белоруссии, однако затем он его утратил в связи с получением им гражданства другой страны. Позже, в 2016 году, иерарх вновь приобрел гражданство Белоруссии.

https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html

https://ria.ru/20200902/katoliki-1576638934.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей бегун, белоруссия, в мире