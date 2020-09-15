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В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
Министерство внутренних дел проверяет полученную информацию о возможном наличии у главы католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:09
2020-09-15T12:02
алексей бегун
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел проверяет полученную информацию о возможном наличии у главы католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича иностранного гражданств, его белорусский паспорт признан недействительным во избежание "необоснованного использования", заявили РИА Новости во вторник в департаменте по гражданству и миграции МВД республики.Кондрусевича власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. При этом Кондрусевич является гражданином Белоруссии, причины отказа во въезде в страну ему на границе официально не разъяснили. На прошлой неделе пресс-секретарь Конференции католических епископов в Белоруссии ксендз Юрий Санько сообщил РИА Новости, что Госпогранкомитет направил ответ на обращение Кондрусевича касательно непропуска его на территорию страны. По данным пограничников, Кондрусевича не пустили в страну в связи с принятым решением о признании его паспорта гражданина республики недействительным."В соответствии с законом "О гражданстве Республики Беларусь" органы внутренних дел обязаны осуществлять контроль за прекращением иностранного гражданства у лиц, принятых в гражданство нашей страны. Если решение о приобретении гражданства Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> было принято на основании представленных заведомо ложных сведений или подложных документов, оно отменяется. В связи с вышеизложенным МВД Республики Беларусь инициирована проверка полученной информации о возможном наличии у Тадеуша Кондрусевича иностранного гражданства", - заявил представитель департамента МВД.По его данным, соответствующие запросы направлены в компетентные органы Белоруссии и иностранных государств. "Во избежание необоснованного использования белорусского паспорта принято решение о признании его недействительным, соответствующая информация внесена в электронные ресурсы", - заявил собеседник агентства.Он пояснил, что после завершения проверки и поступления ответов на запросы будет инициировано принятие соответствующего решения на основании белорусского законодательства, в том числе и относительно возможности исключения из электронных ресурсов информации о признании недействительным белорусского паспорта митрополита. "В настоящее время в МВД Республики Беларусь находится на рассмотрении обращение Тадеуша Кондрусевича. Ответ на него будет предоставлен в установленном порядке и в сроки, определенные законодательством", - добавили в департаменте.Как сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД <a href="http://ria.ru/person__376/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Бегун</a>, изначально у Кондрусевича было гражданство Белоруссии, однако затем он его утратил в связи с получением им гражданства другой страны. Позже, в 2016 году, иерарх вновь приобрел гражданство Белоруссии.
https://ria.ru/20200901/kondrusevich-1576580119.html
https://ria.ru/20200902/katoliki-1576638934.html
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алексей бегун, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича

11:09 15.09.2020 (обновлено: 12:02 15.09.2020)
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© РИА Новости / Андрей АлександровАрхиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич . Архивное фото
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МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Министерство внутренних дел проверяет полученную информацию о возможном наличии у главы католиков Белоруссии митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича иностранного гражданств, его белорусский паспорт признан недействительным во избежание "необоснованного использования", заявили РИА Новости во вторник в департаменте по гражданству и миграции МВД республики.
Кондрусевича власти не пустили в страну из Польши, где он находился по работе. При этом Кондрусевич является гражданином Белоруссии, причины отказа во въезде в страну ему на границе официально не разъяснили. На прошлой неделе пресс-секретарь Конференции католических епископов в Белоруссии ксендз Юрий Санько сообщил РИА Новости, что Госпогранкомитет направил ответ на обращение Кондрусевича касательно непропуска его на территорию страны. По данным пограничников, Кондрусевича не пустили в страну в связи с принятым решением о признании его паспорта гражданина республики недействительным.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
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Лукашенко объяснил, почему митрополита Кондрусевича не пустили в страну
"В соответствии с законом "О гражданстве Республики Беларусь" органы внутренних дел обязаны осуществлять контроль за прекращением иностранного гражданства у лиц, принятых в гражданство нашей страны. Если решение о приобретении гражданства Республики Беларусь было принято на основании представленных заведомо ложных сведений или подложных документов, оно отменяется. В связи с вышеизложенным МВД Республики Беларусь инициирована проверка полученной информации о возможном наличии у Тадеуша Кондрусевича иностранного гражданства", - заявил представитель департамента МВД.
По его данным, соответствующие запросы направлены в компетентные органы Белоруссии и иностранных государств. "Во избежание необоснованного использования белорусского паспорта принято решение о признании его недействительным, соответствующая информация внесена в электронные ресурсы", - заявил собеседник агентства.
Он пояснил, что после завершения проверки и поступления ответов на запросы будет инициировано принятие соответствующего решения на основании белорусского законодательства, в том числе и относительно возможности исключения из электронных ресурсов информации о признании недействительным белорусского паспорта митрополита. "В настоящее время в МВД Республики Беларусь находится на рассмотрении обращение Тадеуша Кондрусевича. Ответ на него будет предоставлен в установленном порядке и в сроки, определенные законодательством", - добавили в департаменте.
Как сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, изначально у Кондрусевича было гражданство Белоруссии, однако затем он его утратил в связи с получением им гражданства другой страны. Позже, в 2016 году, иерарх вновь приобрел гражданство Белоруссии.
Минск - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Белорусские католики прокомментировали ситуацию с митрополитом
6630033
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Алексей БегунБелоруссияВ мире
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