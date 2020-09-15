Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200915/mifi-1577199786.html
Ученые нашли способ безопасно уничтожить раковые клетки в шейке матки
Новый эффективный метод диагностики и лечения предракового состояния шейки матки предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:00
2020-09-15T10:57
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
первый мгму имени сеченова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155861/80/1558618096_0:230:2821:1817_1400x0_80_0_0_1c5fc94b37dd643cd0c62611f77de622.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Новый эффективный метод диагностики и лечения предракового состояния шейки матки предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (<a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (МГМУ имени И. М. Сеченова). По словам авторов, эффективность разработанного способа была подтверждена у всех пациенток, принимавших участие в исследовании. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1612-202X/abae6a" target="_blank">Laser Physics Letters</a>.Лечение рака шейки матки остается актуальной проблемой онкогинекологии, так как распространенные на данный момент современные методы диагностики заболевания чаще всего предполагают хирургическое вмешательство. Например, в некоторых случаях взятие пробы ткани на биопсию может сопровождаться нежелательными явлениями и приводить к опасным последствиям — маточному кровотечению, отметили исследователи.Предложенные учеными НИЯУ МИФИ и МГМУ имени И. М. Сеченова методы флуоресцентной диагностики позволяют получать информацию о состоянии тканей, не влияя на биологические процессы, происходящие в них. При флуоресцентной диагностике и фотодинамической терапии (ФДТ) в кровь человека вводится фотосенсибилизатор (светочувствительное вещество). Опухолевые клетки способны накапливать такие вещества в гораздо больших количествах по сравнению со здоровыми клетками. Через определенное время, когда большая часть фотосенсибилизатора покинет нормальные клетки, но останется в раковых, опухоль подвергается воздействию лазерного излучения определенной длины волны. Также аспирантка отметила, что проведение спектрально-флуоресцентной диагностики новообразований шейки матки позволяет контролировать процесс ФДТ на всех этапах проведения процедуры.В результате клинического исследования, проведенного учеными совместно с врачами-хирургами, все пациентки с морфологически подтвержденными диагнозами "лейкоплакия" (утолщение и ороговение эпителия) и "дисплазия шейки матки" (предраковое состояние) прошли успешное лечение ФДТ. "Десять пациентов с морфологически подтвержденными диагнозами "лейкоплакия" и "дисплазия шейки матки" приняли участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом Института кластерной онкологии имени Л. Л. Левшина", — рассказал руководитель исследования, профессор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.Через три месяца полная регрессия патологически измененных тканей (отсутствие опухолевых клеток) была зафиксирована у всех пациенток. По результатам исследования также было подтверждено, что использование данного метода способствует уничтожению вируса папилломы человека и позволяет сохранить нормальное физиологическое строение шейки матки, что особенно важно для женщин, планирующих беременность.В дальнейшем научный коллектив лаборатории НИЯУ МИФИ планирует усовершенствовать метод фотодинамической терапии, чтобы своевременно изменять тактику лечения и избегать недооблучения или переоблучения, которые могли бы привести к рецидивам.
https://ria.ru/20200826/bfu-1576303595.html
https://ria.ru/20200907/tyumgu-1576777744.html
https://ria.ru/20191106/1560618622.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155861/80/1558618096_46:0:2777:2048_1400x0_80_0_0_b3cf8037b300e798ba6d30182cf437a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", первый мгму имени сеченова

Ученые нашли способ безопасно уничтожить раковые клетки в шейке матки

09:00 15.09.2020 (обновлено: 10:57 15.09.2020)
5429
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новый эффективный метод диагностики и лечения предракового состояния шейки матки предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (МГМУ имени И. М. Сеченова). По словам авторов, эффективность разработанного способа была подтверждена у всех пациенток, принимавших участие в исследовании. Результаты опубликованы в журнале Laser Physics Letters.
Лечение рака шейки матки остается актуальной проблемой онкогинекологии, так как распространенные на данный момент современные методы диагностики заболевания чаще всего предполагают хирургическое вмешательство. Например, в некоторых случаях взятие пробы ткани на биопсию может сопровождаться нежелательными явлениями и приводить к опасным последствиям — маточному кровотечению, отметили исследователи.
Лаборант настраивает цифровой маммограф - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 09:00РИА Наука
Ученые оценили методы исследования опухолей при раке молочной железы
Предложенные учеными НИЯУ МИФИ и МГМУ имени И. М. Сеченова методы флуоресцентной диагностики позволяют получать информацию о состоянии тканей, не влияя на биологические процессы, происходящие в них.
При флуоресцентной диагностике и фотодинамической терапии (ФДТ) в кровь человека вводится фотосенсибилизатор (светочувствительное вещество). Опухолевые клетки способны накапливать такие вещества в гораздо больших количествах по сравнению со здоровыми клетками. Через определенное время, когда большая часть фотосенсибилизатора покинет нормальные клетки, но останется в раковых, опухоль подвергается воздействию лазерного излучения определенной длины волны.
"Фотосенсибилизатор хлоринового ряда поглощает излучение и производит активную форму кислорода, которая разрушает близлежащие раковые клетки и может повредить кровеносные сосуды, тем самым препятствуя раковым клеткам получать необходимые питательные вещества. В свою очередь, свечение, возникающее при возбуждении фотосенсибилизатора лазером, регистрируется с помощью спектрально- и видеофлуоресцентных методов и позволяет точно определять границы опухоли", — прокомментировала аспирантка Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Полина Алексеева.
Также аспирантка отметила, что проведение спектрально-флуоресцентной диагностики новообразований шейки матки позволяет контролировать процесс ФДТ на всех этапах проведения процедуры.
В результате клинического исследования, проведенного учеными совместно с врачами-хирургами, все пациентки с морфологически подтвержденными диагнозами "лейкоплакия" (утолщение и ороговение эпителия) и "дисплазия шейки матки" (предраковое состояние) прошли успешное лечение ФДТ.
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 03:00РИА Наука
Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
"Десять пациентов с морфологически подтвержденными диагнозами "лейкоплакия" и "дисплазия шейки матки" приняли участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом Института кластерной онкологии имени Л. Л. Левшина", — рассказал руководитель исследования, профессор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.
Через три месяца полная регрессия патологически измененных тканей (отсутствие опухолевых клеток) была зафиксирована у всех пациенток. По результатам исследования также было подтверждено, что использование данного метода способствует уничтожению вируса папилломы человека и позволяет сохранить нормальное физиологическое строение шейки матки, что особенно важно для женщин, планирующих беременность.
В дальнейшем научный коллектив лаборатории НИЯУ МИФИ планирует усовершенствовать метод фотодинамической терапии, чтобы своевременно изменять тактику лечения и избегать недооблучения или переоблучения, которые могли бы привести к рецидивам.
Молодые ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
6 ноября 2019, 09:14РИА Наука
Радиация на страже здоровья. Эксперт о перспективах ядерной медицины
3100110
Обсудить 1
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Первый МГМУ имени Сеченова
Рекомендуем
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19
Машина шерифа
Генпрокурор Южной Дакоты случайно сбил человека, которого принял за оленя
Овощи
Названы идеальные продукты для похудения
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генсек ООН прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал Россию и США скорее договориться о продлении СНВ-3
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати
Истребитель МиГ-29
Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Южная Осетия
Еще одна страна открыла границу для россиян
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В России начали второй этап изучения популяционного иммунитета к COVID-19
Расстроенная девушка
Найдены причина неудачливости россиян и способ это исправить
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния