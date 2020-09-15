https://ria.ru/20200915/mifi-1577199786.html

Ученые нашли способ безопасно уничтожить раковые клетки в шейке матки

Новый эффективный метод диагностики и лечения предракового состояния шейки матки предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:00

2020-09-15T09:00

2020-09-15T10:57

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

первый мгму имени сеченова

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Новый эффективный метод диагностики и лечения предракового состояния шейки матки предложили ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (<a href="https://na.ria.ru/20200806/1573664487.html" target="_blank">НИЯУ МИФИ</a>) и Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова (МГМУ имени И. М. Сеченова). По словам авторов, эффективность разработанного способа была подтверждена у всех пациенток, принимавших участие в исследовании. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1612-202X/abae6a" target="_blank">Laser Physics Letters</a>.Лечение рака шейки матки остается актуальной проблемой онкогинекологии, так как распространенные на данный момент современные методы диагностики заболевания чаще всего предполагают хирургическое вмешательство. Например, в некоторых случаях взятие пробы ткани на биопсию может сопровождаться нежелательными явлениями и приводить к опасным последствиям — маточному кровотечению, отметили исследователи.Предложенные учеными НИЯУ МИФИ и МГМУ имени И. М. Сеченова методы флуоресцентной диагностики позволяют получать информацию о состоянии тканей, не влияя на биологические процессы, происходящие в них. При флуоресцентной диагностике и фотодинамической терапии (ФДТ) в кровь человека вводится фотосенсибилизатор (светочувствительное вещество). Опухолевые клетки способны накапливать такие вещества в гораздо больших количествах по сравнению со здоровыми клетками. Через определенное время, когда большая часть фотосенсибилизатора покинет нормальные клетки, но останется в раковых, опухоль подвергается воздействию лазерного излучения определенной длины волны. Также аспирантка отметила, что проведение спектрально-флуоресцентной диагностики новообразований шейки матки позволяет контролировать процесс ФДТ на всех этапах проведения процедуры.В результате клинического исследования, проведенного учеными совместно с врачами-хирургами, все пациентки с морфологически подтвержденными диагнозами "лейкоплакия" (утолщение и ороговение эпителия) и "дисплазия шейки матки" (предраковое состояние) прошли успешное лечение ФДТ. "Десять пациентов с морфологически подтвержденными диагнозами "лейкоплакия" и "дисплазия шейки матки" приняли участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен Локальным этическим комитетом Института кластерной онкологии имени Л. Л. Левшина", — рассказал руководитель исследования, профессор Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.Через три месяца полная регрессия патологически измененных тканей (отсутствие опухолевых клеток) была зафиксирована у всех пациенток. По результатам исследования также было подтверждено, что использование данного метода способствует уничтожению вируса папилломы человека и позволяет сохранить нормальное физиологическое строение шейки матки, что особенно важно для женщин, планирующих беременность.В дальнейшем научный коллектив лаборатории НИЯУ МИФИ планирует усовершенствовать метод фотодинамической терапии, чтобы своевременно изменять тактику лечения и избегать недооблучения или переоблучения, которые могли бы привести к рецидивам.

https://ria.ru/20200826/bfu-1576303595.html

https://ria.ru/20200907/tyumgu-1576777744.html

https://ria.ru/20191106/1560618622.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", первый мгму имени сеченова