https://ria.ru/20200915/menedzher-1577287622.html

Топ-менеджер ВТБ Потапов вошел в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"

Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов вошел в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", заняв второе место в номинации... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:10

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втб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Главный исполнительный директор <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> Капитал Инвестиции Владимир Потапов вошел в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров", заняв второе место в номинации "Финансовый сектор", сообщает пресс-служба банка. По информации ВТБ, Потапов шестой год подряд удостаивается лидирующих позиций в упомянутой номинации.Рейтинг, составляемый Ассоциацией менеджеров России и ИД "КоммерсантЪ", проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. . Пресс-служба отмечает, что компании бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) продолжают наращивать свою долю на рынке управления активами. Являясь лидерами по привлечению средств в прошлом году, в этом они заняли первое место в рейтинге крупнейших управляющих компаний России по итогам первого и предварительно второго кварталов 2020 года, по данным Эксперт РА. За первое полугодие 2020 года объем клиентских активов ВТБ Капитал Инвестиции вырос на 35%, до 2,6 триллионов рублей, общее количество клиентов превысило один миллион. Число розничных клиентов на брокерском обслуживании банка ВТБ увеличилось на 38%, до 884 тысяч. Количество активных клиентов, совершающих сделки, выросло в два раза с начала года, за первое полугодие 2020 года обороты на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> уже превысили результаты всего 2019 года. "Команда <a href="http://ria.ru/organization_VTB_Kapital/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ Капитал</a> Инвестиции смогла за рекордно короткий срок выйти в лидеры российского инвестиционного рынка. Сегодня мы предлагаем клиентам самое удобное и надежное мобильное приложение, аудитория которого – уже сотни тысяч российских инвесторов, которые каждый месяц совершают в нем операции на сотни миллиардов рублей. Общее число наших клиентов в этом году превысило 1 млн человек и постоянно растет. Сегодняшняя награда – это признание качественной и слаженной работы всей нашей команды. Мы не останавливаемся на достигнутом и стремимся с каждым днем только укреплять наши позиции на рынке, поэтому впереди – еще много новых побед, которые мы совершим для наших клиентов", — отметил Потапов, слова которого цитирует пресс-служба. Ранее в этом году ВТБ Капитал Инвестиции были признаны победителями в двух номинациях ежегодной премии Europe Banking Awards 2019. По результатам Национального конкурса "Элита фондового рынка", которая ежегодно проводится НАУФОР, Брокер ВТБ был признан лучшей брокерской компанией года, а Владимир Потапов – CEO года. В рамках 11-й ежегодной конференции Investfunds Forum ВТБ Капитал Инвестиции также одержали победу в номинации "Лидер по объему привлеченных средств в розничные ПИФы", мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции было признано лучшим среди брокерских компаний, а "ВТБ – Фонд акций" занял второе место среди лучших фондов акций.

https://ria.ru/20191001/1559319278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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