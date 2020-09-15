https://ria.ru/20200915/mda-1577254969.html

В Московской духовной академии сняли карантин

Карантинный режим с понедельника прекращает действовать в Московской духовной академии (МДА), ни у одного студента или преподавателя коронавирус не выявлен,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:06

2020-09-15T10:06

2020-09-15T13:05

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

московская духовная академия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Карантинный режим с понедельника прекращает действовать в Московской духовной академии (МДА), ни у одного студента или преподавателя коронавирус не выявлен, сообщили в пресс-службе МДА.Карантин в МДА был введен с 3 сентября в связи с выявлением коронавирусной инфекции у ректора епископа Звенигородского Феодорита."14 сентября Московская духовная академия выходит из карантинного режима. На сегодняшний день епископ Феодорит здоров и имеет несколько отрицательных результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.Ректор МДА будет находиться в самоизоляции до 20 сентября."В ходе проведения организованной проверки ни у одного студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен", - добавили в академии.По информации МДА, на данный момент очно занимаются пропедевтический (предварительный) курс и первый курс бакалавриата богословско-пастырского факультета, аспиранты первого и второго года обучения, студенты иконописного и регентского факультетов. Остальные студенты продолжают дистанционное обучение.

https://ria.ru/20200503/1570936843.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, московская духовная академия