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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200915/mda-1577254969.html
В Московской духовной академии сняли карантин
Карантинный режим с понедельника прекращает действовать в Московской духовной академии (МДА), ни у одного студента или преподавателя коронавирус не выявлен,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:06
2020-09-15T13:05
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
московская духовная академия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Карантинный режим с понедельника прекращает действовать в Московской духовной академии (МДА), ни у одного студента или преподавателя коронавирус не выявлен, сообщили в пресс-службе МДА.Карантин в МДА был введен с 3 сентября в связи с выявлением коронавирусной инфекции у ректора епископа Звенигородского Феодорита."14 сентября Московская духовная академия выходит из карантинного режима. На сегодняшний день епископ Феодорит здоров и имеет несколько отрицательных результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.Ректор МДА будет находиться в самоизоляции до 20 сентября."В ходе проведения организованной проверки ни у одного студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен", - добавили в академии.По информации МДА, на данный момент очно занимаются пропедевтический (предварительный) курс и первый курс бакалавриата богословско-пастырского факультета, аспиранты первого и второго года обучения, студенты иконописного и регентского факультетов. Остальные студенты продолжают дистанционное обучение.
https://ria.ru/20200503/1570936843.html
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новости - религия и мировоззрение, московская духовная академия

В Московской духовной академии сняли карантин

10:06 15.09.2020 (обновлено: 13:05 15.09.2020)
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© РИА Новости / Вера КостамоЛекционный зал МДА
Лекционный зал МДА - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Вера Костамо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Карантинный режим с понедельника прекращает действовать в Московской духовной академии (МДА), ни у одного студента или преподавателя коронавирус не выявлен, сообщили в пресс-службе МДА.
Карантин в МДА был введен с 3 сентября в связи с выявлением коронавирусной инфекции у ректора епископа Звенигородского Феодорита.
"14 сентября Московская духовная академия выходит из карантинного режима. На сегодняшний день епископ Феодорит здоров и имеет несколько отрицательных результатов теста на COVID-19", - говорится в сообщении.
Троице-Сергиева Лавра - РИА Новости, 1920, 03.05.2020
3 мая, 23:03Религия и мировоззрение
Семинаристы МДА записали видеообращение с призывом сидеть дома
Ректор МДА будет находиться в самоизоляции до 20 сентября.
"В ходе проведения организованной проверки ни у одного студента, сотрудника или преподавателя коронавирус не выявлен", - добавили в академии.
По информации МДА, на данный момент очно занимаются пропедевтический (предварительный) курс и первый курс бакалавриата богословско-пастырского факультета, аспиранты первого и второго года обучения, студенты иконописного и регентского факультетов. Остальные студенты продолжают дистанционное обучение.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМосковская духовная академия
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