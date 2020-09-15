https://ria.ru/20200915/map-1577270054.html
В Сети заметили странные совпадения на карте прошлого века
Пользователь платформы Reddit u/_Ichigo_Uzumaki_ опубликовал коллаж, на котором совместил политическую карту Центральной Европы 1990 года и современную и... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:22
2020-09-15T15:22
2020-09-15T18:18
reddit
польша
в мире
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Обнаружены странные совпадения на карте прошлого века
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Пользователь платформы <a href="https://www.reddit.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reddit</a> u/_Ichigo_Uzumaki_ опубликовал коллаж, на котором совместил политическую карту Центральной Европы 1990 года и современную и обнаружил, что ни одна страна, с которой граничила <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> 30 лет назад, больше не существует. В 1990-м году Польша граничила с тремя странами — <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакией</a> и ГДР. Сейчас же ни одного из этих государств нет на карте мира, а у Польши уже семь соседей: Россия, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>.Пользователи Reddit нашли это совпадение поводом для шуток."Если б мы расследовали убийство, я бы указал на…" — написал MartinLestrange. "Чехословакия до сих пор существует. Спросите у моих родителей", — прокомментировал krymtar."Хотя бы море уцелело", — отметил Strong-Ocelot."Мне даже захотелось инвестировать в Польшу", — пошутил algocovid.
https://ria.ru/20200812/1575694793.html
Александр Бородин
Лучше бы Польше не оказалось, а все остальные страны были бы на месте
21
3
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
reddit, польша, в мире