https://ria.ru/20200915/maksim-1577239770.html

МакSим внезапно удалила все фотографии из Instagram

Певица МакSим (Марина Абросимова) неожиданно удалила все фотографии из своего Instagram. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T00:35

2020-09-15T00:35

2020-09-15T09:34

россия

макsим (марина абросимова)

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_maksim-marina-abrosimova/" target="_blank">МакSим</a> (Марина Абросимова) неожиданно удалила все фотографии из своего <a href="https://www.instagram.com/maksimartist/" target="_blank">Instagram</a>.На данный момент в верифицированном аккаунте исполнительницы, который насчитывает 433 тысячи подписчиков, нет ни одной публикации.Ранее директор МакSим Маргарита Соколова заявила, что певица взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Она отметила, что в жизни исполнительницы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. По ее словам, процесс восстановления физического и эмоционального состояния МакSим идет полным ходом, она уже возобновила работу в студии и начинает записывать новые песни. В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии.

https://ria.ru/20200704/1573892358.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес