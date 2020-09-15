Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/maksim-1577239770.html
МакSим внезапно удалила все фотографии из Instagram
Певица МакSим (Марина Абросимова) неожиданно удалила все фотографии из своего Instagram. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T00:35
2020-09-15T09:34
россия
макsим (марина абросимова)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155296/50/1552965036_0:119:3220:1930_1400x0_80_0_0_f4103f1bad194f6327b931233a98accd.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Певица <a href="https://ria.ru/person_maksim-marina-abrosimova/" target="_blank">МакSим</a> (Марина Абросимова) неожиданно удалила все фотографии из своего <a href="https://www.instagram.com/maksimartist/" target="_blank">Instagram</a>.На данный момент в верифицированном аккаунте исполнительницы, который насчитывает 433 тысячи подписчиков, нет ни одной публикации.Ранее директор МакSим Маргарита Соколова заявила, что певица взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Она отметила, что в жизни исполнительницы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. По ее словам, процесс восстановления физического и эмоционального состояния МакSим идет полным ходом, она уже возобновила работу в студии и начинает записывать новые песни. В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии.
https://ria.ru/20200704/1573892358.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155296/50/1552965036_245:0:2976:2048_1400x0_80_0_0_6f672d13a18c79a4896e49dda0df6d83.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, макsим (марина абросимова), шоу-бизнес

МакSим внезапно удалила все фотографии из Instagram

00:35 15.09.2020 (обновлено: 09:34 15.09.2020)
19262
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица MакSим (Марина Абросимова) . Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) неожиданно удалила все фотографии из своего Instagram.
На данный момент в верифицированном аккаунте исполнительницы, который насчитывает 433 тысячи подписчиков, нет ни одной публикации.
Ранее директор МакSим Маргарита Соколова заявила, что певица взяла паузу, дабы восстановить свое здоровье. Она отметила, что в жизни исполнительницы не произошло глобальных изменений, и причин для волнения нет. По ее словам, процесс восстановления физического и эмоционального состояния МакSим идет полным ходом, она уже возобновила работу в студии и начинает записывать новые песни.
В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии.
Певица Марина Абросимова (МакSим) - РИА Новости, 1920, 04.07.2020
4 июля, 15:48Культура
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
4620105313
Обсудить 3
РоссияМакSим (Марина Абросимова)Шоу-бизнес
Рекомендуем
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Актер Сергей Глушко (Тарзан)
"Обокравшая" Королеву "любовница" Тарзана опасается за свою жизнь
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
Снимок окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей
Российские ученые нашли следы внеземной жизни
Девушка со смартфоном и банковской картой
Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
Купол над зданием Рейхстага в Берлине
"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
Белые грибы
Часть съедобных грибов признали опасными
Алексей Навальный
NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения
Опубликовано видео драки в Крыму, после которой умер диджей Сергей Бабин
Опубликовано видео драки в Крыму, после которой умер диджей
Американские военные
В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Планета Венера
Глава NASA оценил обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Мемориал в Лондоне, посвященный Битве за Британию (Battle of Britain)
Историки усомнились в решающем значении битвы за Британию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния