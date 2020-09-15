https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:01

2020-09-15T20:01

2020-09-15T22:10

жозеп боррель

совет ес

владимир макей

александр лукашенко

бюро по демократическим институтам и правам человека

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Так он прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> о том, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> так и понимают демократию: принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы "переделать их под себя".Макей также указал, что оговорка Борреля, который в своем выступлении перепутал Белоруссию и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, говорит о том, насколько глубоко европейский чиновник владеет "белорусским досье". Это, в свою очередь, показывает полное нежелание ЕС объективно разобраться в процессах, добавил министр.При этом он добавил, что Минск все еще готов к открытому и уважительному диалогу с Евросоюзом и международными партнерами.Комментируя мнение Борреля о том, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, Макей напомнил, что эта организация не направила наблюдателей от своего Бюро по дипломатическим институтам и правам человека на выборы 9 августа."Удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Белоруссию чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию <a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a> по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" — сказал министр.При этом он подчеркнул, что Минск с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе.Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты до заседания Евросовета 24-25 сентября.

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html

https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015404.html

Александр Кирковский Врать то не надо. Вот российский флаг я раза 3 видел. Европейский или другой иностранный ни разу. 439

Mix Stream Есть, есть на протестах и флаги Евросоюза и плакаты русофобские и плакаты на английском языке, и на польском языке. Ещё что примечательно - у всех почти протестующих есть карта поляка. А Жозеп Боррель называет Лукашенко президентом Украины)))) 438

638

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, совет ес, владимир макей , александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, минск, белоруссия, в мире