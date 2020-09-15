Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/makey-1577287160.html
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:01
2020-09-15T22:10
жозеп боррель
совет ес
владимир макей
александр лукашенко
бюро по демократическим институтам и правам человека
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577287797_0:122:2400:1472_1400x0_80_0_0_3f3c19f5dba7f450e01a854225564e7a.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a>.Так он прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозепа Борреля</a> о том, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> не признает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом Белоруссии.По его словам, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> так и понимают демократию: принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы "переделать их под себя".Макей также указал, что оговорка Борреля, который в своем выступлении перепутал Белоруссию и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>, говорит о том, насколько глубоко европейский чиновник владеет "белорусским досье". Это, в свою очередь, показывает полное нежелание ЕС объективно разобраться в процессах, добавил министр.При этом он добавил, что Минск все еще готов к открытому и уважительному диалогу с Евросоюзом и международными партнерами.Комментируя мнение Борреля о том, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, Макей напомнил, что эта организация не направила наблюдателей от своего Бюро по дипломатическим институтам и правам человека на выборы 9 августа."Удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Белоруссию чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию <a href="http://ria.ru/organization_Bjuro_po_demokraticheskim_institutam_i_pravam_cheloveka/" target="_blank" data-auto="true">БДИПЧ</a> по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" — сказал министр.При этом он подчеркнул, что Минск с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе.Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты до заседания Евросовета 24-25 сентября.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577257071.html
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577255229.html
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015404.html
Врать то не надо. Вот российский флаг я раза 3 видел. Европейский или другой иностранный ни разу.
439
Есть, есть на протестах и флаги Евросоюза и плакаты русофобские и плакаты на английском языке, и на польском языке. Ещё что примечательно - у всех почти протестующих есть карта поляка. А Жозеп Боррель называет Лукашенко президентом Украины))))
438
638
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577287797_286:58:2202:1495_1400x0_80_0_0_dc7a4a623aea1f5c0ac5b4f589b53a72.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жозеп боррель, совет ес, владимир макей , александр лукашенко, бюро по демократическим институтам и правам человека, минск, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов

20:01 15.09.2020 (обновлено: 22:10 15.09.2020)
199119
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДевушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии по некоторым канонам прошли не идеально, но большинство населения определило их победителя и это сложно поставить под сомнение, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Так он прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

"Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И в принципе к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?"

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Владимир Макей
глава МИД Белоруссии
По его словам, в Минске так и понимают демократию: принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы "переделать их под себя".
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:35
ЕС изучит, в каких сферах можно заморозить отношения с Белоруссией
Макей также указал, что оговорка Борреля, который в своем выступлении перепутал Белоруссию и Украину, говорит о том, насколько глубоко европейский чиновник владеет "белорусским досье". Это, в свою очередь, показывает полное нежелание ЕС объективно разобраться в процессах, добавил министр.
"Поэтому оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях", — подчеркнул глава МИД Белоруссии.
При этом он добавил, что Минск все еще готов к открытому и уважительному диалогу с Евросоюзом и международными партнерами.
Глава евродипломатии Боррель оговорился, назвав Белоруссию Украиной - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:12Протесты в Белоруссии
Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию с Украиной
Комментируя мнение Борреля о том, что наилучшим выходом из сложившейся ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой ОБСЕ, Макей напомнил, что эта организация не направила наблюдателей от своего Бюро по дипломатическим институтам и правам человека на выборы 9 августа.
"Удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Белоруссию чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?" — сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Минск с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе.
Ранее во вторник Боррель заявил, что Евросоюз продолжает считать выборы 9 августа сфальсифицированными. По его словам, ЕС пересматривает отношения с Белоруссией, занимается изучением секторов, в которых отношения могут быть заморожены. Боррель также подчеркнул, что санкции по Белоруссии должны быть приняты до заседания Евросовета 24-25 сентября.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 06:39Протесты в Белоруссии
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
144267181936298
Обсудить 638
Жозеп БоррельСовет ЕСВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБюро по демократическим институтам и правам человекаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Врать то не надо. Вот российский флаг я раза 3 видел. Европейский или другой иностранный ни разу.
15 сентября, 20:16
Александр КирковскийАлександр Кирковский
1428605274
Есть, есть на протестах и флаги Евросоюза и плакаты русофобские и плакаты на английском языке, и на польском языке. Ещё что примечательно - у всех почти протестующих есть карта поляка. А Жозеп Боррель называет Лукашенко президентом Украины))))
15 сентября, 20:15
Mix StreamMix Stream
3241431378
Рекомендуем
Алексей Навальный
Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях по ситуации с Навальным
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем
Трамп признал, что хотел устранить Асада
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"
Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии
Под Могилевом задержали отряд "партизан"
Сотрудник полиции в суде
В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
МИД сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния