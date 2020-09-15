https://ria.ru/20200915/lukashenko-1577289925.html

Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о пропуске хасидов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов, которые не могут РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T21:17

2020-09-15T21:17

2020-09-15T21:17

религия и мировоззрение

александр лукашенко

белоруссия

киев

израиль

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил правительству договориться с <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов, которые не могут из республики попасть к украинским святыням, заявила во вторник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", - приводит слова Эйсмонт <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.При этом, по словам Эйсмонт, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло.В понедельник на границу с Украиной начали прибывать иностранцы, которые, несмотря на запрет, хотели попасть в страну с целью паломничества. Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре Госпогранкомитета Белоруссии, более 700 паломников-хасидов скопились между белорусским и украинским КПП, рассчитывая попасть на Украину. В погранслужбе Украины сообщили, что ожидают прибытия на границу еще более 3 тысяч паломников.Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр <a href="http://ria.ru/location_Uman/" target="_blank" data-auto="true">Умани</a> Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a> обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20200828/uman-1576430011.html

https://ria.ru/20200828/uman-1576444209.html

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киев

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, киев, израиль, в мире