Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о пропуске хасидов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПаломники-хасиды, прибывшие в город Умань на празднование Нового года Рош ха-Шана. Архивное фото
МИНСК, 15 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Киевом о предоставлении зеленого коридора для паломников-хасидов, которые не могут из республики попасть к украинским святыням, заявила во вторник пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Президент Беларуси поручил нашему правительству оперативно связаться с правительством Украины и договориться о предоставлении зеленого коридора для хасидов. При этом Беларусь готова организовать транспорт, к примеру автобусы, для доставки этих паломников к пункту назначения - украинским святыням - и обратно. А затем и в аэропорт для отправления на родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.
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При этом, по словам Эйсмонт, процесс будет организован максимально безопасно, в том числе и для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 это никак не повлияло.
В понедельник на границу с Украиной начали прибывать иностранцы, которые, несмотря на запрет, хотели попасть в страну с целью паломничества. Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-центре Госпогранкомитета Белоруссии, более 700 паломников-хасидов скопились между белорусским и украинским КПП, рассчитывая попасть на Украину. В погранслужбе Украины сообщили, что ожидают прибытия на границу еще более 3 тысяч паломников.
Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса.
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