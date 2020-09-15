https://ria.ru/20200915/lukashenko-1577263263.html

Лукашенко распорядился помочь хасидам, застрявшим на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился помочь поломникам-хасидам, застрявшим на границе с Украиной, сообщил Telegram-канал "Пул Первого". РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:50

2020-09-15T13:50

2020-09-15T13:50

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> распорядился помочь поломникам-хасидам, застрявшим на границе с Украиной, сообщил <a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канал "Пул Первого"</a>."Паломники-хасиды со всего мира по традиции направляются в украинский городок Умань для празднования Нового года (по еврейскому календарю, его празднуют 19 сентября - ред.). Праздник святой и важный для верующих. Только вот в этот раз путешественники наткнулись не просто на границу, а на стену непонимания. Сперва под Пинском наши южные соседи отказались пускать группу на Украину. А этой ночью ситуация накалилась уже под Гомелем, на пункте пропуска Новая Гута. Белорусские пограничники пропустили более 700 человек, а украинские коллеги - заблокировали границу! Таким образом, сотни людей оказались на нейтральной полосе. Белорусская сторона организовала подвоз воды, Красный Крест предоставил все необходимые вещи (даже палатки)", - говорится в сообщении.По данным канала, пребывание паломников в Белоруссии находится на контроле президента."Он поручил оказать всю необходимую помощь. Сегодня Лукашенко доложили и о ситуации на границе", - отметили в "Пуле Первого".Во вторник в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что между белорусским пунктом пропуска "Новая Гута" и украинским пунктом пропуска "Новые Яриловичи" скопились более 700 паломников-хасидов. Ранее в этот же день официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский сообщил РИА Новости, что на приграничных с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> территориях <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> находятся около 1,5 тысячи хасидов. Вместе с тем кабмином Украины в целях борьбы с распространением коронавируса введены ограничения на въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства до 29 сентября. В понедельник вечером приостановила пропуск всех категорий граждан и транспортных средств на КПП "Новые Яриловичи", где скопилась особенно большая группа паломников.

https://ria.ru/20200915/ukraina-1577244980.html

https://ria.ru/20200828/uman-1576444209.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире