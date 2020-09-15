https://ria.ru/20200915/lukashenko-1577239732.html

Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T00:27

2020-09-15T00:27

2020-09-15T00:27

валерий цепкало

александр лукашенко

гаага

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Бывший претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> к ответственности в международном суде в <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гааге</a>, а также отметил, что "будет более чем достаточно", если европейские санкции введут только против Лукашенко и его окружения.По его словам, санкции должны касаться также финансовых фондов и коммерческих организаций, которые "осуществляют транзакции по доверительному управлению со стороны Лукашенко".Цепкало также заявил, что сейчас идет сбор свидетельств людей, которые пострадали в первые дни после президентских выборов, когда протесты жестко подавлялись силовиками."Есть серьезный аспект, касающийся лиц, которые непосредственно причастны к пыткам, избиениям людей … В американских судах создан прецедент … люди, которые были замешаны, получат то, что не смогут осуществлять никакие финансовые операции за рубежом", - сказал Цепкало.По его словам, если человек попадает в такой "черный список", то во время сделки, которую он совершает через международную платежную систему, деньги будут списываться со счета, а услуга не будет ему оказана.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200914/reforma-1577234996.html

https://ria.ru/20200914/lukashenko-1577220151.html

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, александр лукашенко, гаага, белоруссия, в мире