https://ria.ru/20200915/letalnost-1577247624.html
Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности коронавируса
Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек и 106-е место - по уровню летальности, сообщила глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:28
2020-09-15T10:28
2020-09-15T10:28
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Россия занимает 40-е место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек и 106-е место - по уровню летальности, сообщила глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Россия занимает сороковое место в мире по уровню заболеваемости (коронавирусом) на 100 тысяч человек... И по уровню летальности 106-е место в мире", - рассказала Попова на заседании президиума РАН.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество