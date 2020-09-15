Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/ldpr-1577256382.html
Диденко: Кандидат партии прошел в гордуму Томска благодаря трудолюбию
Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:25
2020-09-15T12:28
алексей диденко (политик)
лдпр
томск
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577256143_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_7d8a86acb4193ea67f6112be06a957b2.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.Он также отметил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кандидату пришлось общаться с избирателями не только на встречах "во дворах", но и по телефону, и через онлайн-конференции. Спикер также добавил, что система "Умного голосования", которая использовалась в рамках этих выборов, не стала определяющим фактором в победе кандидата.
https://ria.ru/20200915/gosduma-1577254914.html
1
томск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577256143_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_dc2047d086c5f425152c4006f2ebff3f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей диденко (политик), лдпр, томск, политика

Диденко: Кандидат партии прошел в гордуму Томска благодаря трудолюбию

12:25 15.09.2020 (обновлено: 12:28 15.09.2020)
171
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВид на проспект Ленина в Томске
Вид на проспект Ленина в Томске - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.

В рамках одномандатного округа связь кандидата с избирателем очень тесная, и, естественно, такой авторитет невозможно заработать за три месяца избирательной кампании. Александр Полевечко начал работу задолго до этих выборов, и, как мы видим, успешно, несмотря на то что на нее пришелся большой пандемический период", – сообщил корреспонденту РИА Новости Диденко.

Он также отметил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кандидату пришлось общаться с избирателями не только на встречах "во дворах", но и по телефону, и через онлайн-конференции.
Вадим Деньгин - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 12:07
Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский

Разумеется, Полевченко получил поддержку от самой партии, которая уже имеет тридцатилетний опыт работы и собственные наработки, но и важную роль сыграло его собственное трудолюбие и дисциплина. Общаясь с представителями каждого микрорайона и каждого двора, в итоге смог одержать победу", – прокомментировал Алексей Диденко.

Спикер также добавил, что система "Умного голосования", которая использовалась в рамках этих выборов, не стала определяющим фактором в победе кандидата.

Чудес не бывает, никакое технологическое явление не может стать единственным определяющим фактором в ходе выборов, ведь любые выборы – это вопрос доверия. Полевченко это доверие заслужил: более года он знакомился с округом, фиксировал проблемы. Что-то он смог решить, будучи в статусе кандидата, а что-то еще только предстоит решить", – добавил Диденко.

110000
Обсудить 1
Алексей Диденко (политик)ЛДПРТомскПолитика
Рекомендуем
Пленарное заседание Госдумы РФ
Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами
Работа Информационного центра Центральной избирательной комиссии России
В Кремле оценили появление новых партий в стране
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
Единая Россия
У "Единой России" будет 60% голосов в новосибирском заксобрании
Вадим Деньгин
Депутат от ЛДПР Деньгин перейдет в Совфед, сообщил Жириновский
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Глава СВР ответил на заявления о вмешательстве России в выборы в США
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО
Здание Совета Федерации
В Совфеде прокомментировали планы создания "списка Навального"
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не стал строить предположения о действиях в случае ухода Лукашенко
Эмблема партии Единая Россия
Асанцев: "Единая Россия" получила поддержку граждан в Новосибирске
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов "Новичка"
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
Логотип партии Единая Россия
"Единая Россия" сформирует большинство в горсовете Новосибирска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния