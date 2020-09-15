https://ria.ru/20200915/ldpr-1577256382.html
Диденко: Кандидат партии прошел в гордуму Томска благодаря трудолюбию
Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:25
2020-09-15T12:25
2020-09-15T12:28
алексей диденко (политик)
лдпр
томск
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.Он также отметил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кандидату пришлось общаться с избирателями не только на встречах "во дворах", но и по телефону, и через онлайн-конференции. Спикер также добавил, что система "Умного голосования", которая использовалась в рамках этих выборов, не стала определяющим фактором в победе кандидата.
https://ria.ru/20200915/gosduma-1577254914.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей диденко (политик), лдпр, томск, политика
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.
В рамках одномандатного округа связь кандидата с избирателем очень тесная, и, естественно, такой авторитет невозможно заработать за три месяца избирательной кампании. Александр Полевечко начал работу задолго до этих выборов, и, как мы видим, успешно, несмотря на то что на нее пришелся большой пандемический период", – сообщил корреспонденту РИА Новости Диденко.
Он также отметил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кандидату пришлось общаться с избирателями не только на встречах "во дворах", но и по телефону, и через онлайн-конференции.
Разумеется, Полевченко получил поддержку от самой партии, которая уже имеет тридцатилетний опыт работы и собственные наработки, но и важную роль сыграло его собственное трудолюбие и дисциплина. Общаясь с представителями каждого микрорайона и каждого двора, в итоге смог одержать победу", – прокомментировал Алексей Диденко.
Спикер также добавил, что система "Умного голосования", которая использовалась в рамках этих выборов, не стала определяющим фактором в победе кандидата.
Чудес не бывает, никакое технологическое явление не может стать единственным определяющим фактором в ходе выборов, ведь любые выборы – это вопрос доверия. Полевченко это доверие заслужил: более года он знакомился с округом, фиксировал проблемы. Что-то он смог решить, будучи в статусе кандидата, а что-то еще только предстоит решить", – добавил Диденко.