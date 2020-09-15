https://ria.ru/20200915/ldpr-1577256382.html

Диденко: Кандидат партии прошел в гордуму Томска благодаря трудолюбию

Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:25

2020-09-15T12:25

2020-09-15T12:28

алексей диденко (политик)

лдпр

томск

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Кандидат от ЛДПР Александр Полевченко прошел в гордуму Томска благодаря стратегии партии и собственному трудолюбию, считает член комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.Он также отметил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кандидату пришлось общаться с избирателями не только на встречах "во дворах", но и по телефону, и через онлайн-конференции. Спикер также добавил, что система "Умного голосования", которая использовалась в рамках этих выборов, не стала определяющим фактором в победе кандидата.

https://ria.ru/20200915/gosduma-1577254914.html

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томск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей диденко (политик), лдпр, томск, политика