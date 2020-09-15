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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200915/kurs-1577261840.html
Официальный курс евро на среду вырос на 78 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 77,95 копейки - до 89,3614 рубля, курс доллара - на 47,36 копейки, до 75,1884 рубля,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:33
2020-09-15T13:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 77,95 копейки - до 89,3614 рубля, курс доллара - на 47,36 копейки, до 75,1884 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 61,13 копейки, составив 81,5663 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на среду вырос на 78 копеек

13:33 15.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 77,95 копейки - до 89,3614 рубля, курс доллара - на 47,36 копейки, до 75,1884 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 61,13 копейки, составив 81,5663 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
3000110
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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