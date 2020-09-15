https://ria.ru/20200915/krym-1577268717.html

В Госдуме оценили ситуацию с водоснабжением Крыма

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление МИД Украины по водоснабжению Крыма, заявил, что полуостров переживет сложившуюся ситуацию, получив урок о... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:04

2020-09-15T15:04

2020-09-15T15:04

руслан бальбек

мария захарова

совет европы

симферополь

оон

киев

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя заявление МИД Украины по водоснабжению Крыма, заявил, что полуостров переживет сложившуюся ситуацию, получив урок о том, "кто находится по ту сторону границы".Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова."Если послушать Украину, то все международное право "заточено" под националистическую идеологию официального Киева. Погром российского посольства - в правовых рамках, сожгли людей в Одессе - тоже по закону, взорвали электроопоры зимой - так по словам Украины чуть ли не под рукоплескания мирового сообщества", - сказал Бальбек РИА Новости.Как подчеркнул депутат, отказ в подаче воды в регион, который пострадал от засухи, является по украинским меркам "мастер-классом по международному праву"."И при этом на каждой международной площадке украинские представители рядятся в тогу миротворцев и гуманистов. Все это ничтожный спектакль с жалкими актерами, у которых единственная роль - ненависть к России. Мы, конечно, переживем водную блокаду, мы вынуждены это сделать, но заодно получили хороший урок, кто находится по ту сторону границы", - заключил он.Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a> с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> можно квалифицировать как нарушение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> своих обязательств по международным соглашениями.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.

https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html

https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, мария захарова, совет европы, симферополь, оон, киев, в мире