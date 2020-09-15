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В Госдуме оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление МИД Украины по водоснабжению Крыма, заявил, что полуостров переживет сложившуюся ситуацию, получив урок о... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:04
2020-09-15T15:04
руслан бальбек
мария захарова
совет европы
симферополь
оон
киев
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>, комментируя заявление МИД Украины по водоснабжению Крыма, заявил, что полуостров переживет сложившуюся ситуацию, получив урок о том, "кто находится по ту сторону границы".Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова."Если послушать Украину, то все международное право "заточено" под националистическую идеологию официального Киева. Погром российского посольства - в правовых рамках, сожгли людей в Одессе - тоже по закону, взорвали электроопоры зимой - так по словам Украины чуть ли не под рукоплескания мирового сообщества", - сказал Бальбек РИА Новости.Как подчеркнул депутат, отказ в подаче воды в регион, который пострадал от засухи, является по украинским меркам "мастер-классом по международному праву"."И при этом на каждой международной площадке украинские представители рядятся в тогу миротворцев и гуманистов. Все это ничтожный спектакль с жалкими актерами, у которых единственная роль - ненависть к России. Мы, конечно, переживем водную блокаду, мы вынуждены это сделать, но заодно получили хороший урок, кто находится по ту сторону границы", - заключил он.Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству обратилась в <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совет Европы</a> с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> можно квалифицировать как нарушение <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киевом</a> своих обязательств по международным соглашениями.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> с августа введена режимная подача воды в дома.
https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html
https://ria.ru/20200911/ukraina-1577106798.html
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руслан бальбек, мария захарова, совет европы, симферополь, оон, киев, в мире

В Госдуме оценили ситуацию с водоснабжением Крыма

15:04 15.09.2020
1258
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Руслан Бальбек . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление МИД Украины по водоснабжению Крыма, заявил, что полуостров переживет сложившуюся ситуацию, получив урок о том, "кто находится по ту сторону границы".
Ранее в министерстве иностранных дел Украины заявили, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.
"Если послушать Украину, то все международное право "заточено" под националистическую идеологию официального Киева. Погром российского посольства - в правовых рамках, сожгли людей в Одессе - тоже по закону, взорвали электроопоры зимой - так по словам Украины чуть ли не под рукоплескания мирового сообщества", - сказал Бальбек РИА Новости.
Как подчеркнул депутат, отказ в подаче воды в регион, который пострадал от засухи, является по украинским меркам "мастер-классом по международному праву".
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"И при этом на каждой международной площадке украинские представители рядятся в тогу миротворцев и гуманистов. Все это ничтожный спектакль с жалкими актерами, у которых единственная роль - ненависть к России. Мы, конечно, переживем водную блокаду, мы вынуждены это сделать, но заодно получили хороший урок, кто находится по ту сторону границы", - заключил он.
Комиссия Совета по правам человека при президенте РФ по международному сотрудничеству обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
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