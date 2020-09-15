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В Подмосковье задержали стрелявшего по самолету мужчину
Подмосковные правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу по легкомоторному самолету в Солнечногорске, сообщила журналистам начальница пресс-службы... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:33
2020-09-15T14:33
солнечногорск
татьяна петрова
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Подмосковные правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу по легкомоторному самолету в <a href="http://ria.ru/location_Solnechnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Солнечногорске</a>, сообщила журналистам начальница пресс-службы областного главка МВД РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Petrova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Петрова</a>.По данным полицейских, 54-летний житель обратился в дежурную часть и рассказал, что во время полета над поселком Шевлино неизвестный начал стрелять по самолету, из-за чего была повреждена дверь пилота. Пострадавших нет."В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье... "Хулиганство". Мужчина задержан", – сказала Петрова.
https://ria.ru/20160828/1475484314.html
солнечногорск
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солнечногорск, татьяна петрова, происшествия

В Подмосковье задержали стрелявшего по самолету мужчину

14:33 15.09.2020
3478
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Подмосковные правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу по легкомоторному самолету в Солнечногорске, сообщила журналистам начальница пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.
По данным полицейских, 54-летний житель обратился в дежурную часть и рассказал, что во время полета над поселком Шевлино неизвестный начал стрелять по самолету, из-за чего была повреждена дверь пилота. Пострадавших нет.
"В отношении злоумышленника отделом дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по статье... "Хулиганство". Мужчина задержан", – сказала Петрова.
Электричка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.08.2016
28 августа 2016, 22:32Новости Подмосковья
В Подмосковье неизвестный обстрелял двоих человек в электричкеИнцидент произошел вечером 27 августа в районе станции Павшино, поезд следовал в Москву из Румянцево. В результате происшествия госпитализировали двух мужчин.
16560338
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СолнечногорскТатьяна ПетроваПроисшествия
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