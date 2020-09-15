https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252319.html

Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен

Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:35

2020-09-15T11:35

2020-09-15T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза (механизм зарождения и развития болезни) мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровень иммунитета, определяющий защиту (от коронавируса)", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/immunitet-1577252015.html

Nika W То не знаем, сё не знаем.... А как же тогда создавали вакцину?? 41

Сергей Вагнер Скоро карантин не 2 недели будет, а 90 дней. Видимо на это и намекают. Посмотрим что буде чутка попозже. 36

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество