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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252319.html
Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен
Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:35
2020-09-15T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза (механизм зарождения и развития болезни) мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровень иммунитета, определяющий защиту (от коронавируса)", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/immunitet-1577252015.html
То не знаем, сё не знаем.... А как же тогда создавали вакцину??
41
Скоро карантин не 2 недели будет, а 90 дней. Видимо на это и намекают. Посмотрим что буде чутка попозже.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен

11:35 15.09.2020
4504
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза (механизм зарождения и развития болезни) мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровень иммунитета, определяющий защиту (от коронавируса)", - сказала Попова на заседании президиума РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
То не знаем, сё не знаем.... А как же тогда создавали вакцину??
15 сентября, 15:30
Nika WNika W
2951015
Скоро карантин не 2 недели будет, а 90 дней. Видимо на это и намекают. Посмотрим что буде чутка попозже.
15 сентября, 15:48
Сергей ВагнерСергей Вагнер
2440512
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