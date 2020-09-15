https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577252319.html
Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен
Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:35
2020-09-15T11:35
2020-09-15T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Патогенез коронавирусной инфекции, отдаленные последствия перенесенной болезни, а также уровень иммунитета, определяющий защиту от инфекции, пока не известны, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Сегодня понимание есть, но не полностью, его недостаточно. Патогенеза (механизм зарождения и развития болезни) мы не знаем, механизма воздействия мы не знаем, мы не знаем отдаленных последствий, мы не знаем продолжительности иммунитета. Мы не знаем уровень иммунитета, определяющий защиту (от коронавируса)", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/immunitet-1577252015.html
Nika W
То не знаем, сё не знаем.... А как же тогда создавали вакцину??
41
Сергей Вагнер
Скоро карантин не 2 недели будет, а 90 дней. Видимо на это и намекают. Посмотрим что буде чутка попозже.
36
11
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество