Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577251110.html
Попова призвала систематизировать опыт по борьбе с коронавирусом
Коронавирус – системное заболевание, наработанный в этой области опыт нужно систематизировать и сохранить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:17
2020-09-15T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Коронавирус – системное заболевание, наработанный в этой области опыт нужно систематизировать и сохранить, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Коронавирус – это системное заболевание, и я, безусловно поддерживаю, что тот опыт, который наработан, те знания – нужно систематизировать, их нужно собрать, ничего не упустить из того, что наработано", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Она отметила, что коронавирус никуда не уходит. "Он остается, но коронавирус – как модель, на основании которой нужно создать такие алгоритмы, чтобы, конечное, не дай Бог, но в следующий раз, когда он все равно будет, позволит нам гораздо оперативное реагировать", - добавила Попова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_b2237c9f751d0c06e635c1cb7385cdf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова призвала систематизировать опыт по борьбе с коронавирусом

11:17 15.09.2020
245
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Коронавирус – системное заболевание, наработанный в этой области опыт нужно систематизировать и сохранить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Коронавирус – это системное заболевание, и я, безусловно поддерживаю, что тот опыт, который наработан, те знания – нужно систематизировать, их нужно собрать, ничего не упустить из того, что наработано", - сказала Попова на заседании президиума РАН.
Она отметила, что коронавирус никуда не уходит. "Он остается, но коронавирус – как модель, на основании которой нужно создать такие алгоритмы, чтобы, конечное, не дай Бог, но в следующий раз, когда он все равно будет, позволит нам гораздо оперативное реагировать", - добавила Попова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
190001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о первом этапе распространения COVID-19 в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
Коронавирус COVID-19
Попова рассказала, от чего зависит популяционный иммунитет к коронавирусу
Врач проверяет капельницу
Попова заявила, что переболевший COVID-19 может быть заразен до 90 дней
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
Анна Попова
Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен
Алексей Навальный
Нарышкин опроверг наличие яда в организме Навального при вылете в Берлин
Мужчина напал на сотрудников милиции в Минске. Кадры МВД Белоруссии
В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга
Производство вакцины
Центр Чумакова выходит на клинические испытания живой вакцины от COVID-19
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
Коронавирус
Вирусолог оценил вероятность заразиться от переболевшего COVID-19
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В России не было второй волны коронавируса, заявила Попова
Врач скорой помощи
В Москве впервые с 30 июня выявили свыше 700 зараженных COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния