https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577251110.html

Попова призвала систематизировать опыт по борьбе с коронавирусом

Коронавирус – системное заболевание, наработанный в этой области опыт нужно систематизировать и сохранить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:17

2020-09-15T11:17

2020-09-15T11:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Коронавирус – системное заболевание, наработанный в этой области опыт нужно систематизировать и сохранить, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Коронавирус – это системное заболевание, и я, безусловно поддерживаю, что тот опыт, который наработан, те знания – нужно систематизировать, их нужно собрать, ничего не упустить из того, что наработано", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Она отметила, что коронавирус никуда не уходит. "Он остается, но коронавирус – как модель, на основании которой нужно создать такие алгоритмы, чтобы, конечное, не дай Бог, но в следующий раз, когда он все равно будет, позволит нам гораздо оперативное реагировать", - добавила Попова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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