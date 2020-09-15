https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577251053.html

Попова рассказала о первом этапе распространения COVID-19 в России

На первом этапе распространения коронавируса в России знаний по патогенезу категорически не хватило, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:19

2020-09-15T11:19

2020-09-15T11:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> На первом этапе распространения коронавируса в России знаний по патогенезу категорически не хватило, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Тактика лечения с апреля тоже изменилась, мы стали понимать, что нужно делать, как вести этого пациента в отличие от первых дней... Но, к сожалению, данные появились тогда, когда появились. Это особенности любой новой инфекции, любой новой болезни... Наши знания, скорость получения и реализация этих знаний, безусловно, мне кажется, ведущих фактор оказания должной помощи... Здесь прекрасные врачи, как только они научились, они начали спасать людей по всей стране, по всему миру. Но па первом этапе знаний по патогенезу категорически не хватило", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество