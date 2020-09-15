https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577249506.html

Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19

Около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев коронавируса в России - это случаи или бессимптомные, или с легким течением, сообщила глава... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:52

2020-09-15T10:52

2020-09-15T10:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев коронавируса в России - это случаи или бессимптомные, или с легким течением, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В нашей общей структуре около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев - это случаи или бессимптомные, или с легким течением. И это результат активности эпидемиологического надзора", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество