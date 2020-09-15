Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577249506.html
Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
Около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев коронавируса в России - это случаи или бессимптомные, или с легким течением, сообщила глава... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:52
2020-09-15T10:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_0:245:2966:1913_1400x0_80_0_0_68ad31ae73f532565fb33823477a8e7b.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев коронавируса в России - это случаи или бессимптомные, или с легким течением, сообщила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В нашей общей структуре около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев - это случаи или бессимптомные, или с легким течением. И это результат активности эпидемиологического надзора", - сказала Попова на заседании президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573048371_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_121b99848e07df9747bb4ddb8700b8c6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19

10:52 15.09.2020 (обновлено: 10:57 15.09.2020)
257
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в фотобанк
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев коронавируса в России - это случаи или бессимптомные, или с легким течением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В нашей общей структуре около 50% всех зарегистрированных на сегодняшний день случаев - это случаи или бессимптомные, или с легким течением. И это результат активности эпидемиологического надзора", - сказала Попова на заседании президиума РАН.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
150000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
Минск
Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Дворец спорта в Минске
В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Ситуация с COVID-19 сама собой не пройдет, уверена Попова
Валерий Цепкало
Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Пассажиры в защитных маска на борту самолета
Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
Врач скорой помощи
В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния