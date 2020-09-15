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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577249039.html
В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 730 , Санкт-Петербурге - 206, Ростовской области - 165, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:43
2020-09-15T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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еврейская автономная область
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 730 , <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 206, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> - 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 730, 2. Санкт-Петербург - 206, 3. Ростовская область - 165", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> - 8, в Чеченской Республике - 5, в Чукотском автономном округе - 1.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, еврейская автономная область, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом

10:43 15.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 730 , Санкт-Петербурге - 206, Ростовской области - 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 730, 2. Санкт-Петербург - 206, 3. Ростовская область - 165", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области - 8, в Чеченской Республике - 5, в Чукотском автономном округе - 1.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваЕврейская автономная областьСанкт-ПетербургОбщество
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