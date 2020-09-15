https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577248777.html

В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом

Число заражений COVID-19 в России за сутки выросло на 5529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:42

2020-09-15T10:42

2020-09-15T10:59

еврейский автономный округ

чукотка

здоровье - общество

воз

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Число заражений COVID-19 в России за сутки выросло на 5529, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Темп прироста держится на уровне в полпроцента. У четверти инфицированных не проявилось симптомов болезни.Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего — в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (730), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> (206) и <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> (165), а меньше всего — в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskijj_avtonomnyjj_okrug/" target="_blank" data-auto="true">Еврейском автономном округе</a> (8), Чечне (5) и на <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank" data-auto="true">Чукотке</a> (1). Нет прироста в Ненецкой автономии.От последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки умерли 150 человек. Из больниц выписали 5605 пациентов.Всего за время пандемии в стране выявили 1 073 849 случаев заболевания. Скончались 18 785 человек, выздоровели 884 305. Проведены более 40 миллионов тестов.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, зафиксировали свыше 28,6 миллиона случаев заражения, более 917 тысяч человек скончались. Лидер по числу заболевших по-прежнему <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, Россия остается на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/letalnost-1577247624.html

еврейский автономный округ

чукотка

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврейский автономный округ, чукотка, здоровье - общество, воз, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество