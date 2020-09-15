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https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577247592.html
Ситуация с COVID-19 сама собой не пройдет, уверена Попова
Ситуация с коронавирусом развивается и будет развиваться, нет надежд, что все пройдет само собой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:27
2020-09-15T10:37
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
анна попова
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом развивается и будет развиваться, нет надежд, что все пройдет само собой, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Текущая ситуация в мире и в России на сегодняшний день не оставляет нам надежд на то, что все пройдет само собой", - рассказала Попова в ходе заседания президиума <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.Ситуация с коронавирусом, по словам главы Роспотребнадзора, "развивается и будет развиваться".<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Ситуация с COVID-19 сама собой не пройдет, уверена Попова

10:27 15.09.2020 (обновлено: 10:37 15.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом развивается и будет развиваться, нет надежд, что все пройдет само собой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Текущая ситуация в мире и в России на сегодняшний день не оставляет нам надежд на то, что все пройдет само собой", - рассказала Попова в ходе заседания президиума РАН.
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Ситуация с коронавирусом, по словам главы Роспотребнадзора, "развивается и будет развиваться".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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