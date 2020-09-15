https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:07

2020-09-15T09:07

2020-09-15T10:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.cell.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell.</a>Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.

https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html

Арсений Новиков Там где западные учёные, там всё больше фантастики... 77

ned29v Можно вздохнуть свободно. Более среди американских мышей летальных исходов от коронавируса не будет. 68

15

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша