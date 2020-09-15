https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:07
2020-09-15T09:07
2020-09-15T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.cell.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell.</a>Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html
Арсений Новиков
Там где западные учёные, там всё больше фантастики...
77
ned29v
Можно вздохнуть свободно. Более среди американских мышей летальных исходов от коронавируса не будет.
68
15
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.
Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.
Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.
Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.