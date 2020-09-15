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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/koronavirus-1577243511.html
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:07
2020-09-15T10:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. </strong>Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале <a href="https://www.cell.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Cell.</a>Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.
https://ria.ru/20200824/koronavirus-1576261782.html
Там где западные учёные, там всё больше фантастики...
77
Можно вздохнуть свободно. Более среди американских мышей летальных исходов от коронавируса не будет.
68
15
сша
РИА Новости
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Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство

09:07 15.09.2020 (обновлено: 10:01 15.09.2020)
189048
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПрохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Ученые нашли самое маленькое белковое соединение, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.
Специалисты Питтсбургского университета в США провели быстрый анализ ста миллиардов потенциальных молекул, которые могут связываться с коронавирусным S-белком, участвующим в заражении патогеном. В результате ученые нашли белковое соединение в десять раз меньше полноразмерного антитела, которое, сливаясь с частью иммуноглобулина, образует препарат Ab8 и приобретает функции полноразмерного антитела.
Дальнейшие эксперименты показали, что даже самые низкие дозы Ab8 значительно снижали количество вирусных частиц у зараженных коронавирусом лабораторных животных. Ученые отмечают, что маленький размер молекулы увеличивает ее способность к диффузии в тканях, помогает лучше нейтрализовать вирус, а также позволяет вводить препарат ингаляционным способом.
Кроме того, исследователи пришли к выводу, что препарат не связывается с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 20:42Распространение нового коронавируса
Ученый оценил новую версию появления коронавируса
37626154620
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСША
Популярные комментарии
Там где западные учёные, там всё больше фантастики...
15 сентября, 09:12
Арсений НовиковАрсений Новиков
44411027
Можно вздохнуть свободно. Более среди американских мышей летальных исходов от коронавируса не будет.
15 сентября, 09:37
nned29v
39191009
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