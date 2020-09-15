https://ria.ru/20200915/korabli-1577291772.html
Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:54
2020-09-15T22:54
2020-09-15T22:54
россия
черное море
военно-морские силы сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, который во вторник зашел в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".
https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577291148.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черное море, военно-морские силы сша, в мире