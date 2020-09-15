https://ria.ru/20200915/korabli-1577291772.html

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T22:54

2020-09-15T22:54

2020-09-15T22:54

россия

черное море

военно-морские силы сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155322/89/1553228951_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_03ba84999524c3a8500592820e12a559.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, который во вторник зашел в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".

https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577291148.html

6

россия

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, военно-морские силы сша, в мире