Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/korabli-1577291772.html
Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T22:54
2020-09-15T22:54
россия
черное море
военно-морские силы сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155322/89/1553228951_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_03ba84999524c3a8500592820e12a559.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a>, который во вторник зашел в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a>, сообщает Национальный центр управления обороной <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".
https://ria.ru/20200915/perekhvat-1577291148.html
6
россия
черное море
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155322/89/1553228951_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_84ccdc2f64bca788a8a487990f5db172.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черное море, военно-морские силы сша, в мире

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

22:54 15.09.2020
1895
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкСторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен" Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле
Сторожевой корабль проекта 11356 Адмирал Эссен Черноморского флота на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Франклин Рузвельт" ВМС США, зашедшего 15 сентября 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что непосредственное слежение за действиями эсминца осуществляет фрегат "Адмирал Эссен".
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 22:13
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
5942213
Обсудить 6
РоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАВ мире
Рекомендуем
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 апреля 2018
Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Участники акции протеста в американском Луисвилле
Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
Катер проекта 03160 Раптор
Российские военные спасли раненого иностранного моряка
Михаил Горбачев и Гельмут Коль
Названа трагическая ошибка Горбачева
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
Оператор за работой
Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
Многоцелевой истребитель Су-27СМ3
Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и Британии над Черным морем
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
Скриншот видео про Даню Милохина
Популярный 18-летний блогер рассказал о миллионных тратах
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков жестко ответил на слова Трампа об устранении Асада
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
Алоэ вера
Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния