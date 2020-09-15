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Стартовала вторая смена полуфиналов конкурса "Большая перемена"

В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:31

2020-09-15T12:31

2020-09-15T12:31

сергей кириенко

московская область (подмосковье)

республика крым

нижегородская область

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили организаторы.Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской и Московской областях, а также в Крыму.Первая серия полуфиналов конкурса, разделенных на три этапа, продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6000 старшеклассников.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к участникам конкурса с приветственным словом, в котором отметил, что, в отличие от традиционных школьных конкурсов и предметных олимпиад, "Большая перемена" дает старшеклассникам возможность выбора направления, чтобы каждый участник мог раскрыть сильные стороны и проявить таланты.По итогам полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые в начале ноября поедут на финал конкурса в Москву, где смогут побороться за главные призы "Большой перемены": денежные премии в размере 1 миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8–9-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр "Артек".

московская область (подмосковье)

республика крым

нижегородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кириенко, московская область (подмосковье), республика крым, нижегородская область, общество