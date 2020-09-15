https://ria.ru/20200915/konkurs-1577256290.html
Стартовала вторая смена полуфиналов конкурса "Большая перемена"
В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:31
2020-09-15T12:31
2020-09-15T12:31
сергей кириенко
московская область (подмосковье)
республика крым
нижегородская область
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили организаторы.Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской и Московской областях, а также в Крыму.Первая серия полуфиналов конкурса, разделенных на три этапа, продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6000 старшеклассников.Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к участникам конкурса с приветственным словом, в котором отметил, что, в отличие от традиционных школьных конкурсов и предметных олимпиад, "Большая перемена" дает старшеклассникам возможность выбора направления, чтобы каждый участник мог раскрыть сильные стороны и проявить таланты.По итогам полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые в начале ноября поедут на финал конкурса в Москву, где смогут побороться за главные призы "Большой перемены": денежные премии в размере 1 миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8–9-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр "Артек".
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей кириенко, московская область (подмосковье), республика крым, нижегородская область, общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах стартовала вторая смена полуфиналов всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", сообщили организаторы.
Торжественная церемония открытия полуфиналов конкурса состоялась одновременно в Нижегородской и Московской областях, а также в Крыму.
Первая серия полуфиналов конкурса, разделенных на три этапа, продлится до 23 сентября 2020 года. Всего с 9 сентября по 25 октября состоится 18 полуфиналов. Они пройдут во всех федеральных округах и объединят 6000 старшеклассников.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к участникам конкурса с приветственным словом, в котором отметил, что, в отличие от традиционных школьных конкурсов и предметных олимпиад, "Большая перемена" дает старшеклассникам возможность выбора направления, чтобы каждый участник мог раскрыть сильные стороны и проявить таланты.
Вы все уже победители, каждый из вас решился принять участие в этом конкурсе, не побоялся и сделал серьезный шаг. Это, наверное, самое сложное и самое важное в жизни – научиться верить в себя, научиться действовать. Не просто ждать, а действовать, для того чтобы поменять свою жизнь и жизнь окружающих, и вы это сделали", – добавил Кириенко.
По итогам полуфинальных испытаний будут отобраны 1200 школьников, которые в начале ноября поедут на финал конкурса в Москву, где смогут побороться за главные призы "Большой перемены": денежные премии в размере 1 миллиона рублей для десятиклассников и 200 тысяч рублей для учеников 8–9-х классов, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Все финалисты конкурса получат путевки в международный детский центр "Артек".