https://ria.ru/20200915/kompleks-1577275944.html

Логистический комплекс построят в ОЭЗ "Липецк"

Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест построят на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:42

2020-09-15T16:42

2020-09-15T16:42

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 15 сен — РИА Новости. </strong>Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест построят на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения средств защиты растений АО "Август" инвестирует в строительство логистического комплекса свыше 500 миллионов рублей. Комплекс будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра для предприятий агропромышленного комплекса как <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, так и соседних регионов."У нас много различных производств в регионе, но логистического комплекса пока не было. Очень приятно, что крупнейшая российская компания выбрала именно Липецкую область. Думаю, что этот объект станет ориентиром для других инвесторов, специализирующихся на складской недвижимости. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и приведёт к реализации новых проектов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200708/1574069029.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область