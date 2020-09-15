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Липецкая область
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Логистический комплекс построят в ОЭЗ "Липецк"
Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест построят на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:42
2020-09-15T16:42
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 15 сен — РИА Новости. </strong>Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест построят на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения средств защиты растений АО "Август" инвестирует в строительство логистического комплекса свыше 500 миллионов рублей. Комплекс будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра для предприятий агропромышленного комплекса как <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, так и соседних регионов."У нас много различных производств в регионе, но логистического комплекса пока не было. Очень приятно, что крупнейшая российская компания выбрала именно Липецкую область. Думаю, что этот объект станет ориентиром для других инвесторов, специализирующихся на складской недвижимости. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и приведёт к реализации новых проектов", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

Логистический комплекс построят в ОЭЗ "Липецк"

16:42 15.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник склада издательства "Просвещение" в Московской области.
Сотрудник склада издательства Просвещение в Московской области. - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛИПЕЦК, 15 сен — РИА Новости. Логистический комплекс мощностью свыше 20 тысяч паллетомест построят на территории Елецкой площадки ОЭЗ "Липецк", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, крупнейшая российская компания по разработке, производству и информационно-технологическому сопровождению применения средств защиты растений АО "Август" инвестирует в строительство логистического комплекса свыше 500 миллионов рублей. Комплекс будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра для предприятий агропромышленного комплекса как Липецкой области, так и соседних регионов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 16:44Липецкая область
Артамонов: МЭР признало ОЭЗ "Липецк" одной из самых эффективных в России
"У нас много различных производств в регионе, но логистического комплекса пока не было. Очень приятно, что крупнейшая российская компания выбрала именно Липецкую область. Думаю, что этот объект станет ориентиром для других инвесторов, специализирующихся на складской недвижимости. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и приведёт к реализации новых проектов", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
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