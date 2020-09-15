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Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.09.2020
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евгений тишковец
центр "фобос"
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> к концу недели ждет резкое похолодание, заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Синоптик объяснил, что это связано с арктическим вторжением, которое придется на пятницу, субботу и воскресенье.Тишковец допустил, что к концу месяца в столицу все же может прийти "старое" бабье лето, однако погода будет все равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов выше нуля.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
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евгений тишковец, центр "фобос", общество

Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода

11:08 15.09.2020 (обновлено: 12:10 15.09.2020)
23532
© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве
Прохожие на пешеходном переходе на улице Остоженке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С метеорологическим летом можно попрощаться, а в ближайшие выходные мы окажемся в "пузыре" холода с температурными показателями градусов на три-пять ниже, чем положено для сентября", — сказал он.

Синоптик объяснил, что это связано с арктическим вторжением, которое придется на пятницу, субботу и воскресенье.
Тишковец допустил, что к концу месяца в столицу все же может прийти "старое" бабье лето, однако погода будет все равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов выше нуля.
Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 04:09
Синоптик рассказал, в каких регионах сохраняется летняя погода
405763515
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"Общество
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