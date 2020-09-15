https://ria.ru/20200915/kholod-1577250413.html
Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
Жителей Москвы к концу недели ждет резкое похолодание, заявил РБК ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:08
2020-09-15T11:08
2020-09-15T12:10
евгений тишковец
центр "фобос"
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Жителей <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> к концу недели ждет резкое похолодание, заявил <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Синоптик объяснил, что это связано с арктическим вторжением, которое придется на пятницу, субботу и воскресенье.Тишковец допустил, что к концу месяца в столицу все же может прийти "старое" бабье лето, однако погода будет все равно прохладная и не превысит днем отметку в 17 градусов выше нуля.
https://ria.ru/20200912/leto-1577124376.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, центр "фобос", общество