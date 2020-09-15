https://ria.ru/20200915/kharlamov-1577248466.html

Стало известно, кто из звезд озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"

Шоумен Гарик Харламов будет озвучивать Волка из новой серии мультфильмов "Ну, погоди!", авторы проекта также утвердили окончательный визуальный образ персонажа, РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:37

2020-09-15T10:37

2020-09-15T10:37

культура

новости культуры

гарик харламов (игорь)

роза хутор

союзмультфильм

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Шоумен Гарик Харламов будет озвучивать Волка из новой серии мультфильмов "Ну, погоди!", авторы проекта также утвердили окончательный визуальный образ персонажа, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма"."Я с большим удовольствием согласился стать Волком в новом "Ну, погоди!". Этот мультфильм - один из самых культовых в нашей стране, и не ошибусь, если скажу, что он сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор здесь построен на физических гэгах, различных нелепых ситуациях, в которые попадают герои – это очень сложный жанр, который мало кому удается воплотить на экране," – прокомментировал Гарик ХарламовКак рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, подбор актеров на озвучку "Ну, погоди!" стал для творческой группы мульсериала одной из ключевых и очень ответственных задач."Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром. Именно поэтому кандидатура Гарика Харламова показалась творческой группе прямым попаданием в цель, и мы рады, что популярный шоумен также выразил взаимную заинтересованность в работе над образом Волка", - отметила она.Кроме того, на данный момент также утвержден окончательный визуальный образ Волка – он был выбран из более чем 50 вариаций, созданных художниками проекта.Работу над перезапуском "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта "Роза Хутор". На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет.По словам киностудии, первую серию перезапуска анимационной ленты планируется представить в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20200618/1573097221.html

https://ria.ru/20200601/1572165835.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, гарик харламов (игорь), роза хутор, союзмультфильм