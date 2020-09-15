https://ria.ru/20200915/karera-1577240613.html

Исследование: треть россиян считают нормальным лгать ради карьеры

Более 30% россиян считают, что соврать для продвижения по карьерной лестнице - это нормально, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру, имеющегося РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T03:12

2020-09-15T03:12

2020-09-15T05:19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Более 30% россиян считают, что соврать для продвижения по карьерной лестнице - это нормально, говорится в результатах исследования сервиса Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.Допустимой ложь в такой ситуации назвали 31% опрошенных. Кроме того, каждый третий респондент когда-либо сталкивался с конфликтными ситуациями с коллегами и начальством из-за лжи на работе.При этом 54% участников исследования отметили, что им приходилось обманывать начальство или коллег по работе, а 46% заявили, что никогда не врали по рабочим вопросам.Согласно итогам исследования, чаще всего обман на работе связан с причинами опозданий — такой вариант отметили 31% респондентов (множественный выбор). 14% опрошенных врали по поводу срыва сроков выполнения работ. Каждый восьмой респондент лгал коллегам о причинах увольнения или скрывал плохое качество выполненной работы. Пять процентов участников отметили, что утаивали служебный роман. Столько же респондентов преувеличивали собственные навыки. Три процента опрошенных указали, что на работе обманывали собственных клиентов, а еще два процента скрывали от работодателей нецелевое расходование средств.При этом 39% респондентов отметили, что никогда не лгали по перечисленным поводам. В варианте "другое" жители России чаще всего указывали, что им приходилось обманывать начальство, чтобы выручить своих коллег и друзей на работе.В исследовании участвовали 4,6 тысячи человек, оно проводилось в сентябре этого года во всех федеральных округах,

https://ria.ru/20200616/1572977470.html

https://ria.ru/20200322/1568987189.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество