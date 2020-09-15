https://ria.ru/20200915/kapital-1577217194.html

Отцовский капитал появится в Ульяновской области

Ульяновские власти планируют ввести в регионе отцовский семейный капитал. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Новая мера станет... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

хорошие новости

хорошие новости

ульяновская область

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Ульяновские власти планируют ввести в регионе отцовский семейный капитал. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Новая мера станет дополнением к материнскому капиталу и будет доступна многодетным отцам при рождении третьего и последующих детей в семье.Отцовский капитал планируется вводить в рамках проекта "Многодетный регион", направленного на поддержку рождаемости. Также в рамках нового проекта планируются и другие демографические меры поддержки, защищающие многодетные семьи от социального неблагополучия. По словам губернатора, семейная политика региона должна концентрироваться на полном сопровождении многодетных родителей на весь период взросления ребенка.Власти Ульяновской области предлагают запустить в регионе проект развития детских садов различных форматов и форм собственности как альтернативы государственным дошкольным учреждениям. В том числе предполагается развитие программы предоставления услуг социальной няни для многодетных семей, совмещающих воспитание детей и работу.Для федерального рассмотрения регион предложил включить декрет и отпуска по уходу за ребенком в профессиональный стаж работы и учитывать их при начислении пенсии.

https://ria.ru/20200507/1570968069.html

ульяновская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ульяновская область