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Отцовский капитал появится в Ульяновской области
Ульяновские власти планируют ввести в регионе отцовский семейный капитал. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Новая мера станет... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:00
2020-09-15T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ульяновская область
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Ульяновские власти планируют ввести в регионе отцовский семейный капитал. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Новая мера станет дополнением к материнскому капиталу и будет доступна многодетным отцам при рождении третьего и последующих детей в семье.Отцовский капитал планируется вводить в рамках проекта "Многодетный регион", направленного на поддержку рождаемости. Также в рамках нового проекта планируются и другие демографические меры поддержки, защищающие многодетные семьи от социального неблагополучия. По словам губернатора, семейная политика региона должна концентрироваться на полном сопровождении многодетных родителей на весь период взросления ребенка.Власти Ульяновской области предлагают запустить в регионе проект развития детских садов различных форматов и форм собственности как альтернативы государственным дошкольным учреждениям. В том числе предполагается развитие программы предоставления услуг социальной няни для многодетных семей, совмещающих воспитание детей и работу.Для федерального рассмотрения регион предложил включить декрет и отпуска по уходу за ребенком в профессиональный стаж работы и учитывать их при начислении пенсии.
https://ria.ru/20200507/1570968069.html
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хорошие новости, ульяновская область

Отцовский капитал появится в Ульяновской области

08:00 15.09.2020
279
© РИА Новости / Константин МихальчевскийМужчина сажает ребенка на велосипед
Мужчина сажает ребенка на велосипед - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Ульяновские власти планируют ввести в регионе отцовский семейный капитал. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области. Новая мера станет дополнением к материнскому капиталу и будет доступна многодетным отцам при рождении третьего и последующих детей в семье.
Отцовский капитал планируется вводить в рамках проекта "Многодетный регион", направленного на поддержку рождаемости.

"Самой весомой из вновь принятых мер в рамках проекта "Многодетный регион" может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу", – цитирует губернатора Ульяновской области Сергея Морозова пресс-служба правительства.

Также в рамках нового проекта планируются и другие демографические меры поддержки, защищающие многодетные семьи от социального неблагополучия. По словам губернатора, семейная политика региона должна концентрироваться на полном сопровождении многодетных родителей на весь период взросления ребенка.
Власти Ульяновской области предлагают запустить в регионе проект развития детских садов различных форматов и форм собственности как альтернативы государственным дошкольным учреждениям. В том числе предполагается развитие программы предоставления услуг социальной няни для многодетных семей, совмещающих воспитание детей и работу.
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Хорошие новостиХорошие новостиУльяновская область
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