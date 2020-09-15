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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200915/irkutsk-1577254136.html
В Якутии построят образовательный комплекс
Благотворительный фонд Альберта Авдоляна планирует построить в Якутии образовательный комплекс "Точка будущего", руководство фонда и республики заключили... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:59
2020-09-15T11:59
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
иркутск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Благотворительный фонд Альберта Авдоляна планирует построить в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> образовательный комплекс "Точка будущего", руководство фонда и республики заключили соглашение об этом на открытии аналогичного комплекса в городе <a href="https://ria.ru/location_Irkutsk" target="_blank">Иркутске</a>, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.На открытии образовательного комплекса в городе Иркутске глава Якутии <a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank">Айсен Николаев</a>, учредитель благотворительного фонда помощи детям "Новый дом" Альберт Авдолян и глава попечительского совета фонда Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве.Отмечается, что власти республики выделят земельный участок под будущее строительство и посодействуют в создании необходимой инфраструктуры."В Иркутской области доля детей, оставшихся без родительской опеки, достаточно высока. Поэтому там мы решили дать возможность детям из приёмных семей учиться и развиваться в современном образовательном комплексе вместе со сверстниками, имеющими родных родителей. Образовательный комплекс, который мы планируем построить в Якутии, будет решать несколько другие задачи", - сказал Авдолян.Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) входит в "А-Проперти" бизнесмена Авдоляна и является основным газодобытчиком Якутии.
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республика саха (якутия), айсен николаев, иркутск, общество

В Якутии построят образовательный комплекс

11:59 15.09.2020
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© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанкГорода России. Иркутск
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Юрий Иванов
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ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Благотворительный фонд Альберта Авдоляна планирует построить в Якутии образовательный комплекс "Точка будущего", руководство фонда и республики заключили соглашение об этом на открытии аналогичного комплекса в городе Иркутске, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
На открытии образовательного комплекса в городе Иркутске глава Якутии Айсен Николаев, учредитель благотворительного фонда помощи детям "Новый дом" Альберт Авдолян и глава попечительского совета фонда Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве.

"Благотворительный фонд планирует за свой счёт построить в Якутии образовательный комплекс, аналогичный образовательному комплексу "Точка будущего" в Иркутске и обеспечить его функционирование… В программах обучения предусмотрен уклон на современные информационные технологии", - приводятся в сообщении слова пресс-секретаря Афанасия Ноева.

Отмечается, что власти республики выделят земельный участок под будущее строительство и посодействуют в создании необходимой инфраструктуры.
"В Иркутской области доля детей, оставшихся без родительской опеки, достаточно высока. Поэтому там мы решили дать возможность детям из приёмных семей учиться и развиваться в современном образовательном комплексе вместе со сверстниками, имеющими родных родителей. Образовательный комплекс, который мы планируем построить в Якутии, будет решать несколько другие задачи", - сказал Авдолян.
Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) входит в "А-Проперти" бизнесмена Авдоляна и является основным газодобытчиком Якутии.
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