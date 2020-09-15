https://ria.ru/20200915/irkutsk-1577254136.html

В Якутии построят образовательный комплекс

Благотворительный фонд Альберта Авдоляна планирует построить в Якутии образовательный комплекс "Точка будущего", руководство фонда и республики заключили... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:59

2020-09-15T11:59

2020-09-15T11:59

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

иркутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Благотворительный фонд Альберта Авдоляна планирует построить в <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--" target="_blank">Якутии</a> образовательный комплекс "Точка будущего", руководство фонда и республики заключили соглашение об этом на открытии аналогичного комплекса в городе <a href="https://ria.ru/location_Irkutsk" target="_blank">Иркутске</a>, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.На открытии образовательного комплекса в городе Иркутске глава Якутии <a href="https://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev" target="_blank">Айсен Николаев</a>, учредитель благотворительного фонда помощи детям "Новый дом" Альберт Авдолян и глава попечительского совета фонда Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве.Отмечается, что власти республики выделят земельный участок под будущее строительство и посодействуют в создании необходимой инфраструктуры."В Иркутской области доля детей, оставшихся без родительской опеки, достаточно высока. Поэтому там мы решили дать возможность детям из приёмных семей учиться и развиваться в современном образовательном комплексе вместе со сверстниками, имеющими родных родителей. Образовательный комплекс, который мы планируем построить в Якутии, будет решать несколько другие задачи", - сказал Авдолян.Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) входит в "А-Проперти" бизнесмена Авдоляна и является основным газодобытчиком Якутии.

https://ria.ru/20200910/shakhta-1577019577.html

республика саха (якутия)

иркутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), айсен николаев, иркутск, общество