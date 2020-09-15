https://ria.ru/20200915/iphone-1577288385.html

Apple впервые не показала новый iPhone на осенней презентации

Компания Apple провела презентацию своих новинок, впервые с 2012 года на ней не показали новую линейку iPhone. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:32

2020-09-15T20:32

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тим кук

apple iphone

apple

технологии

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<strong>ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> провела презентацию своих новинок, впервые с 2012 года на ней не показали новую линейку <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>.Уже во второй раз из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в формате видеопрезентации без гостей в зале.Как заявил в видеообращении глава Apple <a href="http://ria.ru/person_Tim_Kuk/" target="_blank" data-auto="true">Тим Кук</a>, производитель гаджетов сконцентрировал внимание на Apple Watch и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a>.На сентябрьской конференции компании начиная с 2012 года, когда представляли iPhone 5, традиционно демонстрировали новое поколение айфонов. Между тем еще в конце июля стало известно, что в этом году представление новинки произойдет на несколько недель позже обычного.Как предполагается, задержку вызвали сложности с поставками на фоне пандемии. Эксперты ожидают, что знакомство с iPhone 12 состоится в октябре.По сообщениям специализированных изданий, в этом году компания представит четыре модели смартфона: iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также две более дорогие модели iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.По данным The Verge, iPhone 12 с экраном 5,4 станет самым маленьким с 2016 года, а модель с экраном 6,7 будет самой большой в истории iPhone.Основной темой презентации 15 сентября, как и предполагали наблюдатели, стали часы шестого поколения.Новые Apple Watch Series 6, как и ожидалось, получили функцию контроля уровня кислорода в крови пользователя и продолжительности сна, они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. Помимо этого, часы станут на 20 процентов мощнее, чем предшествующая модель, и получат более яркий экран.Apple Watch получили функцию "семейного пользования", специально рассчитанную на детей, у которых пока нет собственного iPhone. С ее помощью родители могут контролировать время, которое ребенок проводит за учебой, следить за его местонахождением, а также мониторить круг лиц, с которыми он общается.Новинка доступна для предзаказа по цене от 399 долларов и поступит в продажу 18 сентября.Для тех, кто не готов переплачивать за новый девайс, Apple представила новую серию Apple Watch SE по цене от 279 долларов. Как сообщили в компании, новая бюджетная версия, которая станет наследником Apple Watch Series 3, содержит все базовые и новейшие функции Apple Watch по более доступной цене.Планшет iPad нового поколения оснастили чипом А12 и, как утверждают в Apple, он в два раза мощнее, чем флагманские модели ноутбуков <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a>, в три раза мощнее планшетов <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> и в шесть раз в сравнении с Chromebook. Новинка доступна для заказа на сайте компании по цене 329 долларов, продажи начнутся 18 сентября.Также Apple представила iPad Air, который получил экран на всю переднюю панель. Функция Touch ID, как рассказали создатели, переехала на кнопку включения. Новинка выйдет в следующем месяце в пяти цветах по стартовой цене 599 долларов.

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https://ria.ru/20200908/magazin-apple-1576952197.html

https://ria.ru/20200914/oneplus-buds-1577208430.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тим кук, apple iphone, apple, технологии