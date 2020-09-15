https://ria.ru/20200915/ipad-2020-1577289490.html

Apple показала новый планшет iPad Air

На сентябрьской презентации Apple были представлены и новые планшеты — iPad 2020 и iPad Air 2020. И это очень разные устройства, как подчеркнули в "яблочной"... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T21:04

2020-09-15T21:04

2020-09-16T00:08

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apple

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>На сентябрьской презентации Apple были представлены и новые планшеты — iPad 2020 и iPad Air 2020. И это очень разные устройства, как подчеркнули в "яблочной" компании.Первый продолжает линейку бюджетных iPad, диагональ экранов которых в прошлом годы выросло до 10,2 дюймов. Планшет работает на чипсете A12 Bionic. В Apple особенно гордятся, что данная линейка гораздо популярнее, чем устройства на Android и Windows.iPad Air 2020 куда интереснее. Его внешность напоминает планшеты с приставкой Pro, но это не самое важное в новинке. Вопреки прогнозам инсайдеров, именно этот гаджет первым получил инновационный 5-нм процессор A14 Bionic. Он на 30-40 процентов быстрее предшественника. Диагональ экрана iPad Air составляет 10,9 дюйма. Вместо Face ID здесь используется TouchID, который встроен в кнопку включения. Новый Air сможет считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на профессиональной серии iPad.Младший планшет будет доступен по цене от 329 долларов в США. За iPad Air 2020 попросят значительно больше — 599 долларов.

https://ria.ru/20200915/apple-watch-series-6-1577287967.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple ipad, apple, гаджеты, технологии