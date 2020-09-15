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https://ria.ru/20200915/ipad-2020-1577289490.html
Apple показала новый планшет iPad Air
На сентябрьской презентации Apple были представлены и новые планшеты — iPad 2020 и iPad Air 2020. И это очень разные устройства, как подчеркнули в "яблочной"... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T21:04
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риа наука
apple ipad
apple
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>На сентябрьской презентации Apple были представлены и новые планшеты — iPad 2020 и iPad Air 2020. И это очень разные устройства, как подчеркнули в "яблочной" компании.Первый продолжает линейку бюджетных iPad, диагональ экранов которых в прошлом годы выросло до 10,2 дюймов. Планшет работает на чипсете A12 Bionic. В Apple особенно гордятся, что данная линейка гораздо популярнее, чем устройства на Android и Windows.iPad Air 2020 куда интереснее. Его внешность напоминает планшеты с приставкой Pro, но это не самое важное в новинке. Вопреки прогнозам инсайдеров, именно этот гаджет первым получил инновационный 5-нм процессор A14 Bionic. Он на 30-40 процентов быстрее предшественника. Диагональ экрана iPad Air составляет 10,9 дюйма. Вместо Face ID здесь используется TouchID, который встроен в кнопку включения. Новый Air сможет считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на профессиональной серии iPad.Младший планшет будет доступен по цене от 329 долларов в США. За iPad Air 2020 попросят значительно больше — 599 долларов.
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apple ipad, apple, гаджеты, технологии

Apple показала новый планшет iPad Air

21:04 15.09.2020 (обновлено: 00:08 16.09.2020)
5258
© AppleApple iPad 2020
Apple iPad 2020 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. На сентябрьской презентации Apple были представлены и новые планшеты — iPad 2020 и iPad Air 2020. И это очень разные устройства, как подчеркнули в "яблочной" компании.
Первый продолжает линейку бюджетных iPad, диагональ экранов которых в прошлом годы выросло до 10,2 дюймов. Планшет работает на чипсете A12 Bionic. В Apple особенно гордятся, что данная линейка гораздо популярнее, чем устройства на Android и Windows.
iPad Air 2020 куда интереснее. Его внешность напоминает планшеты с приставкой Pro, но это не самое важное в новинке. Вопреки прогнозам инсайдеров, именно этот гаджет первым получил инновационный 5-нм процессор A14 Bionic. Он на 30-40 процентов быстрее предшественника. Диагональ экрана iPad Air составляет 10,9 дюйма. Вместо Face ID здесь используется TouchID, который встроен в кнопку включения. Новый Air сможет считывать движения рук в воздухе с помощью специального датчика. В планшете установлен универсальный разъем USB-С, как и на профессиональной серии iPad.
Младший планшет будет доступен по цене от 329 долларов в США. За iPad Air 2020 попросят значительно больше — 599 долларов.
Apple Watch Series 6 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 20:23РИА Наука
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