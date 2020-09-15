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https://ria.ru/20200915/indiya-1577259166.html
Дипломат сообщил, сколько россиян вернулись в страну из Индии
Почти шесть тысяч россиян с помощью консульских учреждений вернулись из Индии в Россию за время пандемии коронавируса, сообщил журналистам заведующий... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:47
2020-09-15T15:47
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Почти шесть тысяч россиян с помощью консульских учреждений вернулись из Индии в Россию за время пандемии коронавируса, сообщил журналистам заведующий консульским отделом российского посольства в Нью-Дели, старший советник посольства Андрей Федоров.Федоров добавил, что в соответствии с двумя постановлениями правительства Россия оказала помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия 16 марта Индией границ в связи с пандемией коронавируса.По первому постановлению — №433 от 3 апреля 2020 года, утратившему свою силу 1 июля этого года, — деньги выделялись соотечественникам, у которых были обратные билеты на даты с 16 марта по 31 мая, уточнил дипломат.На помощь по второму постановлению могли претендовать россияне, находящиеся в ситуации, сопряженной с непосредственной угрозой жизни, и не получающие денежные средства по первому постановлению."Далеко не все нуждающиеся подходили под эти критерии, однако посольство смогло оказать соответствующее содействие 220 соотечественникам. Наши сотрудники размещали нуждающихся в гостиницах с трехразовым питанием, за свой счет приобретали им фрукты, ходатайствовали перед авиакомпаниями об оформлении им бесплатных билетов. Авиаперевозчики с пониманием относились к таким нашим просьбам", — рассказал Федоров.Он также выразил благодарность индийским властям за помощь при вывозе россиян."Отдельная благодарность — миграционным властям, которые с пониманием отнеслись к тому, что у ряда граждан оказались просрочены визы, и их выпускали всех без штрафных санкций", — отметил он.
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туризм, туристы, новости - туризм, гоа, мид индии, нью-дели, дели, индия

Дипломат сообщил, сколько россиян вернулись в страну из Индии

15:47 15.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтраны мира. Индия
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 15 сен – РИА Новости. Почти шесть тысяч россиян с помощью консульских учреждений вернулись из Индии в Россию за время пандемии коронавируса, сообщил журналистам заведующий консульским отделом российского посольства в Нью-Дели, старший советник посольства Андрей Федоров.
"За время пандемии состоялось 24 вывозных рейса из Индии: 10 — из Дели, 13 — из Гоа, а также один объединенный — из Тривандрума и Калькутты. Всего было вывезено почти шесть тысяч российских граждан. Также была оказана помощь по возвращению на родину более 20 гражданам стран СНГ", — отметил он.
Федоров добавил, что в соответствии с двумя постановлениями правительства Россия оказала помощь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации из-за закрытия 16 марта Индией границ в связи с пандемией коронавируса.
По первому постановлению — №433 от 3 апреля 2020 года, утратившему свою силу 1 июля этого года, — деньги выделялись соотечественникам, у которых были обратные билеты на даты с 16 марта по 31 мая, уточнил дипломат.
На помощь по второму постановлению могли претендовать россияне, находящиеся в ситуации, сопряженной с непосредственной угрозой жизни, и не получающие денежные средства по первому постановлению.
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"Далеко не все нуждающиеся подходили под эти критерии, однако посольство смогло оказать соответствующее содействие 220 соотечественникам. Наши сотрудники размещали нуждающихся в гостиницах с трехразовым питанием, за свой счет приобретали им фрукты, ходатайствовали перед авиакомпаниями об оформлении им бесплатных билетов. Авиаперевозчики с пониманием относились к таким нашим просьбам", — рассказал Федоров.
Он также выразил благодарность индийским властям за помощь при вывозе россиян.
"Отдельная благодарность — миграционным властям, которые с пониманием отнеслись к тому, что у ряда граждан оказались просрочены визы, и их выпускали всех без штрафных санкций", — отметил он.
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