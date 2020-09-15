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В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:45
2020-09-16T02:43
мвд болгарии
интерпол
главное разведывательное управление рф
болгария
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a> назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что в случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов."По запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан России объявлены в международный розыск по линии Интерпола, с учетом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции", — говорится в заявлении прокуратуры.При этом отмечается, что, "несмотря на эти процессуальные действия, существует препятствие для передачи лиц болгарским властям, поскольку существует правовое регулирование, запрещающее экстрадицию граждан России с территории РФ в другие страны".Тем не менее в заявлении прокуратуры нет окончательного утверждения, что именно эти имена являются настоящими именами разыскиваемых лиц.Также сообщается, что в ходе досудебного производства было назначено 15 медико-биологических исследований различных образцов, взятых у пострадавших и с предметов, с которыми они контактировали, в результате Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Bolgarii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Болгарии</a> установил, что веществом, которое использовали для отравления, было фосфорорганическое соединение хлорпирифос. В финской лаборатории VERIFIN, куда также были направлены образцы, подтвердили, что это было фосфорорганическое соединение диэтилфосфонат, заявляет прокуратура.Согласно предыдущим заявлениям на сайте прокуратуры, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и Валентина Тахчиева.Как ранее сообщали в прокуратуре, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.В ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса — крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование установило, что вещество было в салате в минимальных количествах и не смогло бы привести к столь сильной интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев.Подозреваемый в якобы покушении на убийство Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году Гебрев после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> Сергея Скрипаля и его дочери Юлии направил в прокуратуру письмо, в котором говорилось, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства, что и использованный в Солсбери. По просьбе потерпевшего расследование было возобновлено 15 октября того же года.
https://ria.ru/20200527/1572020908.html
— Простите, часовню тоже я… развалил?
216
Осталось пестициды нам вменять через ОЗХО ))
205
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болгария
РИА Новости
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60
мвд болгарии, интерпол, главное разведывательное управление рф, болгария, в мире

В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

17:45 15.09.2020 (обновлено: 02:43 16.09.2020)
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Сотрудник полиции в суде - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Прокуратура Болгарии назвала предположительные вторые имена трех россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году, следует из заявления на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что болгарская прокуратура выдвинула заочные обвинения в отношении трех граждан России в покушении на убийство граждан Болгарии в 2015 году путем отравления фосфорорганическим веществом, они объявлены в международный розыск. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявляла, что в случае уголовных разбирательств в отношении граждан иностранных государств страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов.
"По запросу Софийской городской прокуратуры трое граждан России объявлены в международный розыск по линии Интерпола, с учетом собранной дополнительной информации, что они используют личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции", — говорится в заявлении прокуратуры.
При этом отмечается, что, "несмотря на эти процессуальные действия, существует препятствие для передачи лиц болгарским властям, поскольку существует правовое регулирование, запрещающее экстрадицию граждан России с территории РФ в другие страны".
Тем не менее в заявлении прокуратуры нет окончательного утверждения, что именно эти имена являются настоящими именами разыскиваемых лиц.
Также сообщается, что в ходе досудебного производства было назначено 15 медико-биологических исследований различных образцов, взятых у пострадавших и с предметов, с которыми они контактировали, в результате Научно-исследовательский институт криминалистики и криминологии МВД Болгарии установил, что веществом, которое использовали для отравления, было фосфорорганическое соединение хлорпирифос. В финской лаборатории VERIFIN, куда также были направлены образцы, подтвердили, что это было фосфорорганическое соединение диэтилфосфонат, заявляет прокуратура.
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая, 08:00
Болгария не может простить России своих ошибок
Согласно предыдущим заявлениям на сайте прокуратуры, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и Валентина Тахчиева.
Как ранее сообщали в прокуратуре, болгарский бизнесмен Эмилиан Гебрев 28 апреля 2015 года ужинал с партнерами в одном из ресторанов Софии, он резко почувствовал недомогание и был доставлен в больницу, 1 мая того же года было возбуждено дело о покушении на убийство. Сын Гебрева 4 мая также был госпитализирован с похожими симптомами, после чего специалисты провели необходимую экспертизу в автомобиле бизнесмена, в его доме и офисе.
В ходе расследования были обнаружены следы хлорпирифоса — крайне ядовитого вещества, которое используют для борьбы с вредителями. Хлорпирифос в небольших количествах содержался в салате, который ел пострадавший. Расследование установило, что вещество было в салате в минимальных количествах и не смогло бы привести к столь сильной интоксикации и тяжелому состоянию, в котором находился Гебрев.
Подозреваемый в якобы покушении на убийство Гебрева так и не был установлен, расследование по делу было приостановлено в 2016 году. Однако в 2018 году Гебрев после случая с отравлением в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии направил в прокуратуру письмо, в котором говорилось, что у него "есть основания полагать", что яд в болгарском деле был из того же семейства, что и использованный в Солсбери. По просьбе потерпевшего расследование было возобновлено 15 октября того же года.
5819811533208
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МВД БолгарииИнтерполГлавное разведывательное управление РФБолгарияВ мире
Популярные комментарии
— Простите, часовню тоже я… развалил?
15 сентября, 17:50
Чипалина ЛукинЧипалина Лукин
1455500115
Осталось пестициды нам вменять через ОЗХО ))
15 сентября, 18:13
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
1444500115
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