https://ria.ru/20200915/ilarion-1577279340.html

Митрополит Иларион сообщил, что переболел коронавирусом и вакцинировался

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:26

2020-09-15T17:26

2020-09-15T17:26

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также получил первую часть вакцины."Когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких. Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я", - сказал митрополит.По его словам, он болел три недели в сравнительно легкой форме и был на самоизоляции."Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила", - отметил иерарх.

https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь