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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577279340.html
Митрополит Иларион сообщил, что переболел коронавирусом и вакцинировался
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:26
2020-09-15T17:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также получил первую часть вакцины."Когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких. Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я", - сказал митрополит.По его словам, он болел три недели в сравнительно легкой форме и был на самоизоляции."Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила", - отметил иерарх.
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь

Митрополит Иларион сообщил, что переболел коронавирусом и вакцинировался

17:26 15.09.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникАрхиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также получил первую часть вакцины.
"Когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких. Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я", - сказал митрополит.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:00Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: я получил первую дозу вакцины, вторая не понадобится
По его словам, он болел три недели в сравнительно легкой форме и был на самоизоляции.
"Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила", - отметил иерарх.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковь
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