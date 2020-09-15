https://ria.ru/20200915/ilarion-1577279340.html
Митрополит Иларион сообщил, что переболел коронавирусом и вакцинировался
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:26
2020-09-15T17:26
2020-09-15T17:26
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также получил первую часть вакцины."Когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких. Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я", - сказал митрополит.По его словам, он болел три недели в сравнительно легкой форме и был на самоизоляции."Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила", - отметил иерарх.
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил РИА Новости, что уже переболел коронавирусом, а также получил первую часть вакцины.
"Когда такая возможность недавно представилась, я получил первую дозу вакцины. А вторая доза, по-видимому, не понадобится, поскольку у меня в крови уже достаточное количество антител, что стало следствием перенесенного еще в мае воспаления легких. Тогда один священник нашего храма заразился коронавирусом, одновременно с ним заразился и я", - сказал митрополит.
По его словам, он болел три недели в сравнительно легкой форме и был на самоизоляции.
"Но антитела появились уже тогда, а первая доза вакцины их количество значительно увеличила", - отметил иерарх.