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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577279186.html
Риски заражения COVID и последствий прививки несопоставимы, считают в РПЦ
Риски от заражения коронавирусом и последствий прививки от этого заболевания несопоставимы, и поэтому "лучше привиться", считает председатель отдела внешних... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:23
2020-09-15T17:24
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Риски от заражения коронавирусом и последствий прививки от этого заболевания несопоставимы, и поэтому "лучше привиться", считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."В ситуации, когда есть выбор между риском последствий от прививки и риском заразиться коронавирусом, я считаю, что эти два риска несопоставимы", - заявил митрополит <a href="https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html" target="_blank">в интервью</a> РИА Новости, уточнив, что высказывает в данном случае свое личное мнение, а не "мнение Церкви".Глава ОВЦС пояснил, что на его глазах за последние месяцы от коронавируса умерли несколько людей, среди них священнослужители и монахи, и "они умирали в страшных страданиях, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких"."Как говорится, врагу не пожелаешь такой смерти. А некоторые выжили, но остались на всю жизнь парализованными. Кто-то переболел в тяжелой форме, кто-то в легкой, кто-то бессимптомно", - отметил собеседник агентства.По его словам, особенность коронавируса в том, что его действие непредсказуемо, при этом в группе риска находятся не только пожилые люди, как то считается. "Мне известны 80-летние и даже 90-летние люди, которые перенесли коронавирус и остались живы. А известны 20- и 30-летние, которые умерли от коронавируса или перенесли его в крайне тяжелой форме", - сказал иерарх.Он обратил внимание на то, что с начала сентября растут цифры заражающихся коронавирусом в России, а в мире зафиксировано очередное рекордное число заразившихся."Можно предположить, что в октябре-ноябре количество заражающихся и умирающих будет только расти. В этой ситуации, если у кого-то есть выбор привиться или нет, мое мнение – лучше привиться", - добавил представитель РПЦ.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь

Риски заражения COVID и последствий прививки несопоставимы, считают в РПЦ

17:23 15.09.2020 (обновлено: 17:24 15.09.2020)
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Риски от заражения коронавирусом и последствий прививки от этого заболевания несопоставимы, и поэтому "лучше привиться", считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"В ситуации, когда есть выбор между риском последствий от прививки и риском заразиться коронавирусом, я считаю, что эти два риска несопоставимы", - заявил митрополит в интервью РИА Новости, уточнив, что высказывает в данном случае свое личное мнение, а не "мнение Церкви".
Глава ОВЦС пояснил, что на его глазах за последние месяцы от коронавируса умерли несколько людей, среди них священнослужители и монахи, и "они умирали в страшных страданиях, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких".
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"Как говорится, врагу не пожелаешь такой смерти. А некоторые выжили, но остались на всю жизнь парализованными. Кто-то переболел в тяжелой форме, кто-то в легкой, кто-то бессимптомно", - отметил собеседник агентства.
По его словам, особенность коронавируса в том, что его действие непредсказуемо, при этом в группе риска находятся не только пожилые люди, как то считается. "Мне известны 80-летние и даже 90-летние люди, которые перенесли коронавирус и остались живы. А известны 20- и 30-летние, которые умерли от коронавируса или перенесли его в крайне тяжелой форме", - сказал иерарх.
Он обратил внимание на то, что с начала сентября растут цифры заражающихся коронавирусом в России, а в мире зафиксировано очередное рекордное число заразившихся.
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"Можно предположить, что в октябре-ноябре количество заражающихся и умирающих будет только расти. В этой ситуации, если у кого-то есть выбор привиться или нет, мое мнение – лучше привиться", - добавил представитель РПЦ.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковь
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