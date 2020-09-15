https://ria.ru/20200915/granitsa-1577243102.html

Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:57

2020-09-15T08:57

2020-09-15T10:04

россия

михаил мишустин

южная осетия

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение об открытии границы с <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетией</a>.Кроме того, въезд и выезд разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Для передвижения они могут использовать автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов.Постепенное открытие границНа фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.Сейчас россияне имеют возможность отправиться в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank">Абхазию</a>, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также приняли решение открыть свои границы <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank">Черногория</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank">Хорватия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank">Сербия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank">Куба</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank">Доминикана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексика</a>.Постепенно сообщение с Россией возобновляют и другие страны. Так, 31 августа <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a> убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавию</a>. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank">Греция</a>.У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете: открытие границ не всегда сопровождается отлаженным авиасообщением.

https://ria.ru/20200812/1575707502.html

https://ria.ru/20200805/1575398621.html

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россия

южная осетия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, южная осетия, политика