Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/granitsa-1577243102.html
Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:57
2020-09-15T10:04
россия
михаил мишустин
южная осетия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577243461_46:694:2453:2048_1400x0_80_0_0_0944c4e877a6497950b467293bbb4332.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение об открытии границы с <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южной Осетией</a>.Кроме того, въезд и выезд разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Для передвижения они могут использовать автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт. Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов.Постепенное открытие границНа фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.Сейчас россияне имеют возможность отправиться в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank">Великобританию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tanzania/" target="_blank">Танзанию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank">Абхазию</a>, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также приняли решение открыть свои границы <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank">Черногория</a>, <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank">Хорватия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank">Сербия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank">Болгария</a>, <a href="http://ria.ru/location_Cuba/" target="_blank">Куба</a>, <a href="http://ria.ru/location_Dominican_Republic/" target="_blank">Доминикана</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank">Мексика</a>.Постепенно сообщение с Россией возобновляют и другие страны. Так, 31 августа <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a> убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank">Молдавию</a>. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank">Греция</a>.У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете: открытие границ не всегда сопровождается отлаженным авиасообщением.
https://ria.ru/20200812/1575707502.html
https://ria.ru/20200805/1575398621.html
2
россия
южная осетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577243461_628:839:2240:2048_1400x0_80_0_0_a6e805aead7ff490d1d47f6d7f57c843.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, южная осетия, политика

Мишустин распорядился открыть границу с Южной Осетией

08:57 15.09.2020 (обновлено: 10:04 15.09.2020)
7868
© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Николай Протопопов
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.

"Россия <...> также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее <...>", — добавляется в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, въезд и выезд разрешили членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Для передвижения они могут использовать автомобильный, воздушный, железнодорожный и морской транспорт.
Отмечается, что решение принято для того, чтобы обеспечить возможность смены экипажей судов.
Международный аэропорт имени Ататюрка - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 18:48Туризм
Стало известно, в какие страны теперь можно улететь через Стамбул

Постепенное открытие границ

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции Россия с 27 марта остановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли рейсы, которыми российских граждан вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. Власти неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Сейчас россияне имеют возможность отправиться в Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также приняли решение открыть свои границы Черногория, Хорватия, Белоруссия, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.
Постепенно сообщение с Россией возобновляют и другие страны. Так, 31 августа Польша убрала Россию из списка стран, с которыми запрещено авиасообщение. С 1 сентября россиянам можно въезжать в Молдавию. С 7 сентября разрешила въезд до 500 россиян в неделю Греция.
У всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Также не во все страны можно добраться на самолете: открытие границ не всегда сопровождается отлаженным авиасообщением.
Люди отдыхают на пляже в поселке Новофедоровка Сакского района - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 13:35Туризм
АТОР сравнила стоимость отдыха в России, Турции и Танзании
35230012
Обсудить 2
РоссияМихаил МишустинЮжная ОсетияПолитика
Рекомендуем
Американский танк M1A2 Abrams
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
Овощи
Названы идеальные продукты для похудения
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд
Снимок окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей
Российские ученые нашли следы внеземной жизни
Сторонники независимости Шотландии во время демонстрации в Глазго
Британский сепаратизм мутирует. Теперь распад грозит и Шотландии
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Почему "чужой" Трамп ближе Китаю, чем "свой" Байден
Американские военные
В посольстве ответили на заявление Пентагона об угрозе со стороны России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи (стоп-кадр видео)
Песков рассказал о деталях переговоров Путина и Лукашенко
Банкомат
В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Истребитель МиГ-29
Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:09Минобороны Белоруссии оценило военное сотрудничество с Польшей и Литвой
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
10:40В Минске не исключили силовой вариант реагирования на военные угрозы
Лента новостейМолния