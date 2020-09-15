https://ria.ru/20200915/gosduma-1577246905.html

Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО

Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:17

2020-09-15T10:17

2020-09-15T10:31

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в проекте постановления (есть в распоряжении РИА Новости).Документ подготовлен комитетом Госдумы по регламенту и контролю."Комиссия осуществляет учёт уведомлений Государственной думы депутатами Государственной думы о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, а также о внесении изменений в ранее представленные сведения", - говорится в проекте постановления.Согласно положению о порядке уведомлений, депутат будет обязан заблаговременно направить председателю Госдумы уведомление в письменной форме о намерении участвовать в управлении НКО."Сведения, представляемые депутатом ГД в соответствии с настоящим положением приобщаются к личному делу депутата Государственной думы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20200729/1575136014.html

https://ria.ru/20200130/1564084220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, политика