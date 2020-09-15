https://ria.ru/20200915/gosduma-1577246905.html
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:17
2020-09-15T10:17
2020-09-15T10:31
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в проекте постановления (есть в распоряжении РИА Новости).Документ подготовлен комитетом Госдумы по регламенту и контролю."Комиссия осуществляет учёт уведомлений Государственной думы депутатами Государственной думы о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, а также о внесении изменений в ранее представленные сведения", - говорится в проекте постановления.Согласно положению о порядке уведомлений, депутат будет обязан заблаговременно направить председателю Госдумы уведомление в письменной форме о намерении участвовать в управлении НКО."Сведения, представляемые депутатом ГД в соответствии с настоящим положением приобщаются к личному делу депутата Государственной думы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200729/1575136014.html
https://ria.ru/20200130/1564084220.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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госдума рф, политика
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Депутаты Госдумы
будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в проекте постановления (есть в распоряжении РИА Новости).
Документ подготовлен комитетом Госдумы по регламенту и контролю.
"Комиссия осуществляет учёт уведомлений Государственной думы депутатами Государственной думы о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, а также о внесении изменений в ранее представленные сведения", - говорится в проекте постановления.
Согласно положению о порядке уведомлений, депутат будет обязан заблаговременно направить председателю Госдумы уведомление в письменной форме о намерении участвовать в управлении НКО.
"Сведения, представляемые депутатом ГД в соответствии с настоящим положением приобщаются к личному делу депутата Государственной думы", - говорится в документе.