Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/gosduma-1577246905.html
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:17
2020-09-15T10:31
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_0:0:2778:1563_1400x0_80_0_0_b9206484393bf90fb023a63b7b10d141.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в проекте постановления (есть в распоряжении РИА Новости).Документ подготовлен комитетом Госдумы по регламенту и контролю."Комиссия осуществляет учёт уведомлений Государственной думы депутатами Государственной думы о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, а также о внесении изменений в ранее представленные сведения", - говорится в проекте постановления.Согласно положению о порядке уведомлений, депутат будет обязан заблаговременно направить председателю Госдумы уведомление в письменной форме о намерении участвовать в управлении НКО."Сведения, представляемые депутатом ГД в соответствии с настоящим положением приобщаются к личному делу депутата Государственной думы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20200729/1575136014.html
https://ria.ru/20200130/1564084220.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156016/27/1560162765_49:0:2778:2047_1400x0_80_0_0_dd0cd8ec8c9bdf5844a0ae9daae261f7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, политика

Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО

10:17 15.09.2020 (обновлено: 10:31 15.09.2020)
0
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать в думскую комиссию по этике о своём безвозмездном участии в управлении некоммерческими организациями (НКО), говорится в проекте постановления (есть в распоряжении РИА Новости).
Документ подготовлен комитетом Госдумы по регламенту и контролю.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 22:43
Володин дал поручение проверить депутатов Госдумы на двойное гражданство
"Комиссия осуществляет учёт уведомлений Государственной думы депутатами Государственной думы о намерении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, а также о внесении изменений в ранее представленные сведения", - говорится в проекте постановления.
Согласно положению о порядке уведомлений, депутат будет обязан заблаговременно направить председателю Госдумы уведомление в письменной форме о намерении участвовать в управлении НКО.
"Сведения, представляемые депутатом ГД в соответствии с настоящим положением приобщаются к личному делу депутата Государственной думы", - говорится в документе.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
30 января, 22:59
В ЕР поддержали ужесточение наказания чиновников за хамство
000000
Обсудить 0
Госдума РФПолитика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала