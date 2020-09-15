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РИА Наука
https://ria.ru/20200915/google-pixel-5-1577249244.html
Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
Корпорация Google официально анонсировала обновление своего флагманского смартфона Pixel. Пятое поколение должны представить уже 30 сентября, сообщает... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:46
2020-09-15T10:46
риа наука
google
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>Корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> официально анонсировала обновление своего флагманского смартфона Pixel. Пятое поколение должны представить уже 30 сентября, сообщает <u><a href="https://www.gizmochina.com/2020/09/14/google-confirms-sept-30-launch-for-the-pixel-5-chromecast-smart-speaker/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gizmochina</a></u> со ссылкой на полученное приглашение на презентацию.О новом смартфоне, который придет на смену Google Pixel 4, было заявлено еще в августе 2020 года, когда был представлен недорогой Pixel 4a. Тогда о флагмане практически ничего не рассказали, лишь намекнув на поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.Вместе со смартфоном на презентации собираются запустить следующее поколение медиаплеера Chromecast и совершенно новую умную колонку Nest.О ценах новинок объявят только на презентации. Известно, что первыми странами, где начнутся продажи Pixel 5, станут США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Япония, Тайвань и Австралия.
https://ria.ru/20200909/android-11-1576974246.html
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google, гаджеты, технологии

Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android

10:46 15.09.2020
120
© Android Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Android
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Корпорация Google официально анонсировала обновление своего флагманского смартфона Pixel. Пятое поколение должны представить уже 30 сентября, сообщает Gizmochina со ссылкой на полученное приглашение на презентацию.
О новом смартфоне, который придет на смену Google Pixel 4, было заявлено еще в августе 2020 года, когда был представлен недорогой Pixel 4a. Тогда о флагмане практически ничего не рассказали, лишь намекнув на поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
Вместе со смартфоном на презентации собираются запустить следующее поколение медиаплеера Chromecast и совершенно новую умную колонку Nest.
О ценах новинок объявят только на презентации. Известно, что первыми странами, где начнутся продажи Pixel 5, станут США, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Германия, Япония, Тайвань и Австралия.
Стоп-кадр видео с YouTube-канала Android - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:37РИА Наука
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