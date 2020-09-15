https://ria.ru/20200915/glukhie-1577278926.html

Первый всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве

Первый Всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве 25-27 сентября с участием священнослужителей, социальных работников и прихожан со всей... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:20

2020-09-15T17:20

2020-09-15T17:25

религия и мировоззрение

московский патриархат

новости - религия и мировоззрение

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Первый Всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве 25-27 сентября с участием священнослужителей, социальных работников и прихожан со всей страны, сообщает во вторник сайт Московского патриархата."Среди мероприятий форума – дискуссии и круглые столы по социальному служению, катехизации, работе с молодежью и с семьей в рамках взаимодействия с глухими людьми", - говорится в сообщении.Для тех, кто не сможет приехать в Москву, мероприятия форума будут транслироваться онлайн.По данным синодального отдела по благотворительности, с 2013 по 2020 годы количество общин глухих в России выросло практически вдвое - с 40 до 75. Работа с глухими и слабослышащими людьми сегодня ведется в 75 православных храмах в 48 митрополиях."Это свидетельствует о развитии церковной помощи глухим людям и ее востребованности в регионах. Однако общинам не хватает совместных мероприятий, где они могли бы поделиться опытом, получить практические знания и найти новые формы взаимодействия между священнослужителями, переводчиками жестового языка, приходскими социальными работниками и инвалидами по слуху. И наш форум как раз на это направлен", - сказала руководитель направления помощи людям с инвалидностью синодального отдела Вероника Леонтьева.27 сентября, в Международный день глухих, состоится Божественная литургия с переводом на жестовый язык. Она пройдет в храме Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря в Москве. Здесь в 1991 году была создана первая в России община инвалидов по слуху.Форум организован при участии координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мероприятие пройдет при поддержке международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020".

https://ria.ru/20200603/1572431961.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский патриархат, новости - религия и мировоззрение