Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200915/glukhie-1577278926.html
Первый всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве
Первый Всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве 25-27 сентября с участием священнослужителей, социальных работников и прихожан со всей... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:20
2020-09-15T17:25
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96617/45/966174594_0:0:3074:1730_1400x0_80_0_0_7e6c5bc856d3c82df4dbc6c5486388b2.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Первый Всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве 25-27 сентября с участием священнослужителей, социальных работников и прихожан со всей страны, сообщает во вторник сайт Московского патриархата."Среди мероприятий форума – дискуссии и круглые столы по социальному служению, катехизации, работе с молодежью и с семьей в рамках взаимодействия с глухими людьми", - говорится в сообщении.Для тех, кто не сможет приехать в Москву, мероприятия форума будут транслироваться онлайн.По данным синодального отдела по благотворительности, с 2013 по 2020 годы количество общин глухих в России выросло практически вдвое - с 40 до 75. Работа с глухими и слабослышащими людьми сегодня ведется в 75 православных храмах в 48 митрополиях."Это свидетельствует о развитии церковной помощи глухим людям и ее востребованности в регионах. Однако общинам не хватает совместных мероприятий, где они могли бы поделиться опытом, получить практические знания и найти новые формы взаимодействия между священнослужителями, переводчиками жестового языка, приходскими социальными работниками и инвалидами по слуху. И наш форум как раз на это направлен", - сказала руководитель направления помощи людям с инвалидностью синодального отдела Вероника Леонтьева.27 сентября, в Международный день глухих, состоится Божественная литургия с переводом на жестовый язык. Она пройдет в храме Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря в Москве. Здесь в 1991 году была создана первая в России община инвалидов по слуху.Форум организован при участии координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мероприятие пройдет при поддержке международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020".
https://ria.ru/20200603/1572431961.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/96617/45/966174594_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_10552960789061ec0a3c335bccfb1574.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский патриархат, новости - религия и мировоззрение

Первый всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве

17:20 15.09.2020 (обновлено: 17:25 15.09.2020)
68
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСлышащих клиентов в салоне даже больше, чем людей с инвалидностью по слуху
Слышащих клиентов в салоне даже больше, чем людей с инвалидностью по слуху - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Первый Всероссийский форум православных общин глухих пройдет в Москве 25-27 сентября с участием священнослужителей, социальных работников и прихожан со всей страны, сообщает во вторник сайт Московского патриархата.
"Среди мероприятий форума – дискуссии и круглые столы по социальному служению, катехизации, работе с молодежью и с семьей в рамках взаимодействия с глухими людьми", - говорится в сообщении.
Для тех, кто не сможет приехать в Москву, мероприятия форума будут транслироваться онлайн.
По данным синодального отдела по благотворительности, с 2013 по 2020 годы количество общин глухих в России выросло практически вдвое - с 40 до 75. Работа с глухими и слабослышащими людьми сегодня ведется в 75 православных храмах в 48 митрополиях.
Богослужение в храме Инфекционной клинической больницы №2 Москвы - РИА Новости, 1920, 03.06.2020
3 июня, 23:11Религия и мировоззрение
РПЦ: в Москве увеличилось число запросов на помощь в службу "Милосердие"
"Это свидетельствует о развитии церковной помощи глухим людям и ее востребованности в регионах. Однако общинам не хватает совместных мероприятий, где они могли бы поделиться опытом, получить практические знания и найти новые формы взаимодействия между священнослужителями, переводчиками жестового языка, приходскими социальными работниками и инвалидами по слуху. И наш форум как раз на это направлен", - сказала руководитель направления помощи людям с инвалидностью синодального отдела Вероника Леонтьева.
27 сентября, в Международный день глухих, состоится Божественная литургия с переводом на жестовый язык. Она пройдет в храме Тихвинской иконы Божией Матери бывшего Симонова монастыря в Москве. Здесь в 1991 году была создана первая в России община инвалидов по слуху.
Форум организован при участии координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими людьми синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мероприятие пройдет при поддержке международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020".
400000
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрение
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион
Риски заражения COVID и последствий прививки несопоставимы, считают в РПЦ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в открытии медицинских центров Министерства обороны РФ
Директор новой больницы в Великих Луках рассказала о работе в медцентре
Владимир Зеленский
Зеленский: перенос переговоров по Донбассу из Минска обсуждать рано
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания
Митрополит Иларион сообщил, что переболел коронавирусом и вакцинировался
Алексей Навальный
Депутат оценил планы ЕС сделать Навального "брендом" санкций
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем
Трамп признал, что хотел устранить Асада
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
В Госдуме прокомментировали планы создания "списка Навального"
Жители Нанта в защитных масках
Гинцбург озвучил условие предотвращения новых волн коронавируса
Джо Байден на съезде Демократической партии
Эксперт нашел подтверждение слухам о недееспособности Байдена
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
В МИД опровергли заявление о готовности "нормандской четверки" к встрече
Президент США Дональд Трамп
Трамп считает, что Россия предпочла бы видеть президентом США Байдена
Смартфон Huawei P40 Pro+ с пентакамерой Leica
Huawei разрабатывает фантастическую лазерную зарядку для смартфона
Здание Государственной думы
В Госдуме прокомментировали слова Борреля о санкциях против Белоруссии
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19
Вид Москвы
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния