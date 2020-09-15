ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Европейский союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии", — сказал он.
Вчера, 12:50Сказано в эфиреБесполезная затея. Юрист об идее привлечь Лукашенко к суду в Гааге Бывший претендент в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что готовятся документы для привлечения Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге. В эфире радио Sputnik адвокат Денис Скрябин высказал свое мнение на этот счет.
Изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии. После этого его поправили, глава дипломатии извинился.
Также Боррель заявил, что Евросоюз хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее, до назначенного на 24-25 сентября заседания Евросовета.
Перспективы санкций
Ранее лидеры Евросоюза договорились об индивидуальных санкциях за применение насилия против демонстрантов в Белоруссии и произошедшую, по мнению ЕС, фальсификацию выборов.
"Мы принимаем санкции. Многие, кто участвовал в репрессиях, попадут под эти санкции. Мы изучаем в Совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции до Евросовета", — сказал Боррель.
Он добавил, что санкции позже могут расширить. "Если ситуация будет и дальше ухудшаться, могут быть приняты дополнительные санкции", — отметил он.
Говоря о других ограничительных мерах, Боррель пояснил, что ЕС пересматривает отношения с Белоруссией и изучает сектора, где отношения должны быть заморожены.
Он также добавил, что необходимо интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.
"Лучшее решение"
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии. В этой связи Евросоюз полагает, что лучшим выходом из кризисной ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой ОБСЕ.
"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный нацдиалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере", — отметил он.
"По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением", — добавил Боррель.
"Опять двойные стандарты"
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Евросоюз опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против Минска.
Ситуация в Белоруссии
Девятого августа прошли президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги признавать отказалась и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
По всей Белоруссии после объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами выборов применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.
По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.