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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/evrosoyuz-1577269120.html
ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Европейский союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:09
2020-09-15T15:09
протесты в белоруссии
светлана тихановская
европарламент
леонид слуцкий
евросовет
александр лукашенко
госдума рф
минск
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Европейский союз не считает <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> легитимным президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил в <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламенте</a> глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>.Изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> вместо Белоруссии. После этого его поправили, глава дипломатии извинился.Также Боррель заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее, до назначенного на 24-25 сентября заседания <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a>.Перспективы санкцийРанее лидеры Евросоюза договорились об индивидуальных санкциях за применение насилия против демонстрантов в Белоруссии и произошедшую, по мнению ЕС, фальсификацию выборов.Он добавил, что санкции позже могут расширить. "Если ситуация будет и дальше ухудшаться, могут быть приняты дополнительные санкции", — отметил он.Говоря о других ограничительных мерах, Боррель пояснил, что ЕС пересматривает отношения с Белоруссией и изучает сектора, где отношения должны быть заморожены.Он также добавил, что необходимо интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу."Лучшее решение"Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии. В этой связи Евросоюз полагает, что лучшим выходом из кризисной ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>."По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением", — добавил Боррель."Опять двойные стандарты"Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> считает, что Евросоюз опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>.Ситуация в БелоруссииДевятого августа прошли президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> набрала 10,12 процента.Оппозиция эти итоги признавать отказалась и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.По всей Белоруссии после объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами выборов применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/lukashenko-1577257847.html
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
https://ria.ru/20200909/polsha-1577007547.html
https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html
Ты прав во всех европейских странах идет политическая борьба партий,в этом и есть конкуренция власти,и на честных выборах выясняется,кто победил.Но нет расправ над конкурентами,не захвачены государственные вкшательные каналы,как в России и Белоруссии,нет диктатора.
28
Для тех, кто не в теме. Все эти заявления рассчитаны на дурака ЕС уже давно признал Лукашенко, ещё на прошлых выборах. И Лукашенко президент ровно потому, что у него ещё старый срок не кончился. Но ЕС как обычно включил дурачку невменяемую. А по сути обычный бандитизм, шантаж, запугивание и двойные стандарты. Западная демократия, она такая.
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светлана тихановская, европарламент, леонид слуцкий, евросовет, александр лукашенко, госдума рф, минск, белоруссия, литва, в мире

ЕС отказался признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

15:09 15.09.2020
2473
© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Pool/Olivier Hoslet
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Европейский союз не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными... Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Белоруссии", — сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Изначально, говоря о Лукашенко, Боррель ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии. После этого его поправили, глава дипломатии извинился.
Также Боррель заявил, что Евросоюз хочет принять дополнительные индивидуальные санкции по Белоруссии как можно скорее, до назначенного на 24-25 сентября заседания Евросовета.

Перспективы санкций

Ранее лидеры Евросоюза договорились об индивидуальных санкциях за применение насилия против демонстрантов в Белоруссии и произошедшую, по мнению ЕС, фальсификацию выборов.
"Мы принимаем санкции. Многие, кто участвовал в репрессиях, попадут под эти санкции. Мы изучаем в Совете этот вопрос, хотим как можно быстрее принять санкции до Евросовета", — сказал Боррель.
Он добавил, что санкции позже могут расширить. "Если ситуация будет и дальше ухудшаться, могут быть приняты дополнительные санкции", — отметил он.
Говоря о других ограничительных мерах, Боррель пояснил, что ЕС пересматривает отношения с Белоруссией и изучает сектора, где отношения должны быть заморожены.
Он также добавил, что необходимо интенсифицировать помощь белорусскому гражданскому обществу.
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"Лучшее решение"

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС готов поддержать любую заслуживающую доверия инициативу по урегулированию в Белоруссии. В этой связи Евросоюз полагает, что лучшим выходом из кризисной ситуации могли бы стать новые выборы под эгидой ОБСЕ.
"Мы призываем белорусские власти найти выход из ситуации и прекратить репрессии, запустить инклюзивный нацдиалог. Мы готовы поддержать любую авторитетную инициативу в этой сфере", — отметил он.
"По нашему мнению, новые выборы под эгидой ОБСЕ могли бы быть лучшим решением", — добавил Боррель.
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"Опять двойные стандарты"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Евросоюз опять включает двойные стандарты, отказываясь признавать легитимность Лукашенко и анонсируя санкции против Минска.

"Таким образом, Брюссель продолжает оказывать давление, вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии и реализуя венесуэльский сценарий", — написал Слуцкий в Twitter.

Ситуация в Белоруссии

Девятого августа прошли президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, одержал победу Александр Лукашенко, получив 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала 10,12 процента.
Оппозиция эти итоги признавать отказалась и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.
По всей Белоруссии после объявления результатов начались массовые несанкционированные акции, которые поначалу жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами выборов применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги.
По данным МВД, в ходе протестов задержали свыше 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, в том числе как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЕвропарламентЛеонид СлуцкийЕвросоветАлександр ЛукашенкоГосдума РФМинскБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Ты прав во всех европейских странах идет политическая борьба партий,в этом и есть конкуренция власти,и на честных выборах выясняется,кто победил.Но нет расправ над конкурентами,не захвачены государственные вкшательные каналы,как в России и Белоруссии,нет диктатора.
15 сентября, 16:08
Слава МишкичСлава Мишкич
9000019
Для тех, кто не в теме. Все эти заявления рассчитаны на дурака ЕС уже давно признал Лукашенко, ещё на прошлых выборах. И Лукашенко президент ровно потому, что у него ещё старый срок не кончился. Но ЕС как обычно включил дурачку невменяемую. А по сути обычный бандитизм, шантаж, запугивание и двойные стандарты. Западная демократия, она такая.
15 сентября, 15:39
Jora JJora J
1800005
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