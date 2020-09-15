https://ria.ru/20200915/esminets-1577268588.html
Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море
Эсминец ВМС США "Рузвельт" направляется в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море" с партнерами и союзниками по НАТО, сообщает... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:03
2020-09-15T15:03
2020-09-15T15:03
черное море
военно-морские силы сша
нато
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Эсминец <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> "Рузвельт" направляется в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a> "для проведения операций по обеспечению безопасности на море" с партнерами и союзниками по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США."Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец "Рузвельт" с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - говорится в заявлении.Отмечается, что это будет шестой раз с начала 2020 года, когда корабль ВМС США заходит в Черное море.Ранее в июле в Черное море для участия в совместных с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> учениях Sea Breeze 2020 заходил эсминец "Портер".
https://ria.ru/20200914/samolety-1577235638.html
https://ria.ru/20200911/perekhvat-1577104404.html
6
черное море
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, военно-морские силы сша, нато, украина, в мире