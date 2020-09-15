Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/efremov-1577272006.html
Назван новый адвокат Ефремова
Новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе Russian Lawyers Company. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:46
2020-09-15T18:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:89:1359:853_1400x0_80_0_0_85248cbdcc56f9b8104516788f9f32c8.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Новым защитником <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> стал Роман Филиппов, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе Russian Lawyers Company. Юрист имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Защитником артиста был <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльман Пашаев</a>, во время процесса он допускал неоднозначные высказывания, несовместимые, по мнению некоторых представителей профессионального сообщества, с адвокатской этикой. Минюст предложил лишить его статуса адвоката.
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
И добьется освобождения подзащитного? Можно пить и убивать и тебе ничего за это не будет, что ли??????
72
А что, Ефремова уже освободили? Чего вы так горюете?
24
17
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576938379_0:0:1203:902_1400x0_80_0_0_b9bead38af94dd2038bc1060741f3071.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Назван новый адвокат Ефремова

15:46 15.09.2020 (обновлено: 18:05 15.09.2020)
41880
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актёр Михаил Ефремов возле здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе Russian Lawyers Company.
Юрист имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.

"Действительно, Роман Михайлович стал новым адвокатом Ефремова, он специально отключил свой телефон, так как на него обрушился поток звонков", — сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.
Защитником артиста был Эльман Пашаев, во время процесса он допускал неоднозначные высказывания, несовместимые, по мнению некоторых представителей профессионального сообщества, с адвокатской этикой. Минюст предложил лишить его статуса адвоката.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 04:39
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
82119138878
Обсудить 17
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
И добьется освобождения подзащитного? Можно пить и убивать и тебе ничего за это не будет, что ли??????
15 сентября, 16:13
ТХТолькоЗа Хорошее
48123018
А что, Ефремова уже освободили? Чего вы так горюете?
15 сентября, 16:52
uuurhen urhen
1901103
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Карта с отметками
В Сети заметили странные совпадения на карте прошлого века
Венера-Д
"Роскосмос" отказался от сотрудничества с США по запуску станции к Венере
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Угон автомобиля
Названы самые угоняемые автомобили
Алексей Навальный
Мясников обратился к Навальному
Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Канцлер Австрии выступил против остановки "Северного потока — 2"
66-летний Багама Айгубов
Российский пенсионер похудел почти на десять килограммов за пять часов
Президент США Дональд Трамп во время заявления об установлении установлении дипломатических отношений Бахрейна с Израилем
Трамп признал, что хотел устранить Асада
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
22:50Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов
22:27Зеленский поручил создать центр по производству вакцин
22:25Нидерланды выступили против экстерриториальных санкций США
Лента новостейМолния