https://ria.ru/20200915/efremov-1577272006.html

Назван новый адвокат Ефремова

Новым защитником Михаила Ефремова стал Роман Филиппов, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе Russian Lawyers Company. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:46

2020-09-15T15:46

2020-09-15T18:05

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Новым защитником <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> стал Роман Филиппов, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе Russian Lawyers Company. Юрист имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве. Он будет представлять интересы актера при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор.На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Защитником артиста был <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/">Эльман Пашаев</a>, во время процесса он допускал неоднозначные высказывания, несовместимые, по мнению некоторых представителей профессионального сообщества, с адвокатской этикой. Минюст предложил лишить его статуса адвоката.

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

ТолькоЗа Хорошее И добьется освобождения подзащитного? Можно пить и убивать и тебе ничего за это не будет, что ли?????? 72

urhen urhen А что, Ефремова уже освободили? Чего вы так горюете? 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия