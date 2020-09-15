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Московский омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила актера Михаила Ефремова в СИЗО, жалоб на здоровье у него нет, стресс проходит, условия... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:14
2020-09-15T12:44
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
марина литвинович
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в Москве <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Potjaeva/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Потяева</a> посетила актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в СИЗО, жалоб на здоровье у него нет, стресс проходит, условия содержания отличные, сообщила омбудсмен РИА Новости.Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a> ранее сообщила журналистам, что Ефремова содержат в четырехместной камере, отношения с сокамерниками у него хорошие."Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит", - сказала Потяева.Омбудсмен отметила, что в камере Ефремов зачитывает сокамерникам литературные произведения и занимается своей профессиональной деятельностью.Потяева рассказала, что никаких просьб у актера к ней не было."У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены", - сказала омбудсмен.Она добавила, что актер уже получает необходимые вещи, заказывая их по интернету.Ранее Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> впоследствии умер в больнице.
https://ria.ru/20200914/otkaz-1577234700.html
https://ria.ru/20200914/efremov-1577212897.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), марина литвинович, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Московский омбудсмен посетила Ефремова в СИЗО

12:14 15.09.2020 (обновлено: 12:44 15.09.2020)
1473
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетила актера Михаила Ефремова в СИЗО, жалоб на здоровье у него нет, стресс проходит, условия содержания отличные, сообщила омбудсмен РИА Новости.
Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович ранее сообщила журналистам, что Ефремова содержат в четырехместной камере, отношения с сокамерниками у него хорошие.
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"Он уже пережил стрессовую ситуацию в связи с помещением в следственный изолятор. Считает, что у него очень хорошие сокамерники, у них хорошие отношения, они его посвящают в тонкости пребывания в СИЗО, теперь он знает, по каким вопросам к кому обращаться. Что касается здоровья, жалоб нет, кроме того что был стресс вначале, сейчас он потихонечку проходит", - сказала Потяева.
"Питанием доволен, условия отличные. В камере есть приватное место закрытое, телевизор, холодильник", - добавила она.
Омбудсмен отметила, что в камере Ефремов зачитывает сокамерникам литературные произведения и занимается своей профессиональной деятельностью.
Потяева рассказала, что никаких просьб у актера к ней не было.
"У него сейчас все абсолютно в порядке. Все интересующие его вопросы он адресовал сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, и все его обращения исполнены", - сказала омбудсмен.
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Она добавила, что актер уже получает необходимые вещи, заказывая их по интернету.
Ранее Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.
7100225
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Марина ЛитвиновичДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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