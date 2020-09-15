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https://ria.ru/20200915/dtp-1577287773.html
В ДТП на юге Москвы погиб человек
МОСКВА. 15 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 15.09.2020
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москва
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МОСКВА. 15 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>."Варшавское шоссе, дом 95, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, и двое получили ранения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200915/dtp-1577242936.html
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гумвд, москва, происшествия

В ДТП на юге Москвы погиб человек

20:16 15.09.2020
1063
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА. 15 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Варшавское шоссе, дом 95, произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб один человек, и двое получили ранения", - говорится в сообщении.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 08:48
В ДТП с участием фуры и легковушек под Волгоградом погибли три человека
1001602
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