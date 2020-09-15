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В ДТП с участием фуры и легковушек под Волгоградом погибли три человека
Три человека погибли и четверо пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:48
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волгоградская область
происшествия
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<strong>ВОЛГОГРАД, 15 сен – РИА Новости.</strong> Три человека погибли и четверо пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.По данным ведомства, в ночь на вторник на трассе Сызрань – Саратов - Волгоград в Дубовском районе водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. Затем в фуру влетел Volkswagen Passat."В результате ДТП двое пассажиров и водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончались до приезда скорой помощи. Водитель и трое пассажиров автомобиля Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25", - сообщили в полиции.
https://ria.ru/20200915/dtp-1577240035.html
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волгоградская область
РИА Новости
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волгоградская область, происшествия

В ДТП с участием фуры и легковушек под Волгоградом погибли три человека

08:48 15.09.2020 (обновлено: 08:51 15.09.2020)
1198
© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
ВОЛГОГРАД, 15 сен – РИА Новости. Три человека погибли и четверо пострадали при столкновении трех автомобилей на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в ночь на вторник на трассе Сызрань – Саратов - Волгоград в Дубовском районе водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Volvo. Затем в фуру влетел Volkswagen Passat.
"В результате ДТП двое пассажиров и водитель автомобиля Mitsubishi Lancer скончались до приезда скорой помощи. Водитель и трое пассажиров автомобиля Volkswagen Passat с различными травмами доставлены в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 25", - сообщили в полиции.
ДТП в Алнашском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
01:27
В ДТП в Удмуртии погибли шесть человек
0001812
Обсудить 1
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