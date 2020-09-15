https://ria.ru/20200915/dtp-1577241541.html

Завершено расследование дела о ДТП в Бурятии с участием экс-вице-спикера

Следователи завершили расследование уголовного дела о резонансном ДТП в Бурятии, где погибла 17-летняя девушка и фигурантом которого является бывший вице-спикер РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T07:25

2020-09-15T07:25

2020-09-15T07:31

республика бурятия

происшествия

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<strong>КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> Следователи завершили расследование уголовного дела о резонансном ДТП в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaBurjatija/" target="_blank">Бурятии</a>, где погибла 17-летняя девушка и фигурантом которого является бывший вице-спикер парламента республики Баир Жамбалов, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее следствие заявляло, что бизнесмен из Улан-Удэ Галуст Пилосян на внедорожнике на большой скорости сбил насмерть 17-летнюю девушку, скрылся с места ДТП, но позже сам пришел в полицию. Девушка скончалась. По данным следствия, ДТП произошло 5 января вечером возле села Батурино Прибайкальского района Бурятии. Как отмечал СК, предприниматель управлял автомобилем своего знакомого марки Toyota Land Cruiser Prado.Ряд региональных СМИ писали, что автомобиль якобы принадлежал Баиру Жамбалову, занимавшему на тот момент пост секретаря бурятского регионального отделения партии "Единая Россия", вице-спикера хурала Бурятии. В январе президиум генсовета "Единой России" исключил из партии Жамбалова, а в марте он добровольно ушел с должности зампредседателя Народного хурала, но сохранил депутатские полномочия. В мае депутаты парламента Бурятии большинством голосов лишили полномочий вице-спикера.В конце апреля Жамбалов был задержан, и ему предъявили обвинение по двум статьям – об оставлении в опасности и нарушении ПДД, повлекшем смерть, соединенное с оставлением места происшествия. Следствие имя политика не называло. Суд отправил его под домашний арест.По данным СК, по уголовному делу в ходе предварительного следствия назначены и проведены более 10 сложных, затратных по времени экспертиз и исследований, допрошено более 40 свидетелей."В настоящее время сбор доказательственной базы завершен. Потерпевший уже ознакомлен со всеми материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.В настоящий момент с делом знакомятся защитники Жамбалова, после чего следствием будет сформировано обвинительное заключение, после чего его передадут прокурору.

https://ria.ru/20200915/dtp-1577240035.html

https://ria.ru/20200912/dtp-1577126022.html

республика бурятия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика бурятия, происшествия