https://ria.ru/20200915/dtp-1577240035.html
В ДТП в Удмуртии погибли шесть человек
В Удмуртии произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:27
2020-09-15T01:27
2020-09-15T10:22
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/">Удмуртии</a> произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД.В понедельник около девяти вечера "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с "ВАЗ-2112" и Hyundai на 57-м километре дороги, соединяющей Ижевск с трассой М-7 "Волга".Жертвами стали водитель и пять пассажиров "Лады", в том числе трое детей 2002 и 2003 года рождения.Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20200623/1573335260.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), происшествия