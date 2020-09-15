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В ДТП в Удмуртии погибли шесть человек
В Удмуртии произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T01:27
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удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/">Удмуртии</a> произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД.В понедельник около девяти вечера "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с "ВАЗ-2112" и Hyundai на 57-м километре дороги, соединяющей Ижевск с трассой М-7 "Волга".Жертвами стали водитель и пять пассажиров "Лады", в том числе трое детей 2002 и 2003 года рождения.Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20200623/1573335260.html
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удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), происшествия

В ДТП в Удмуртии погибли шесть человек

01:27 15.09.2020 (обновлено: 10:22 15.09.2020)
24125
© Фото : МВД по Удмуртской республикеДТП в Алнашском районе Удмуртии
ДТП в Алнашском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : МВД по Удмуртской республике
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Удмуртии произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД.
В понедельник около девяти вечера "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с "ВАЗ-2112" и Hyundai на 57-м километре дороги, соединяющей Ижевск с трассой М-7 "Волга".
Жертвами стали водитель и пять пассажиров "Лады", в том числе трое детей 2002 и 2003 года рождения.
Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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