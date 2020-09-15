https://ria.ru/20200915/dtp-1577240035.html

В ДТП в Удмуртии погибли шесть человек

В Удмуртии произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:27

2020-09-15T01:27

2020-09-15T10:22

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija/">Удмуртии</a> произошла авария с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей, погибли шесть человек, сообщается на сайте республиканского МВД.В понедельник около девяти вечера "КамАЗ" с полуприцепом столкнулся с "ВАЗ-2112" и Hyundai на 57-м километре дороги, соединяющей Ижевск с трассой М-7 "Волга".Жертвами стали водитель и пять пассажиров "Лады", в том числе трое детей 2002 и 2003 года рождения.Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20200623/1573335260.html

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удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), происшествия