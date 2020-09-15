https://ria.ru/20200915/draka-1577240121.html

Опубликовано видео драки в Крыму, после которой умер диджей

Телеканал "360" опубликовал видео драки в Крыму, в результате которой умер российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:55

2020-09-15T01:55

2020-09-15T08:59

евпатория

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank">360</a>" опубликовал видео драки в Крыму, в результате которой умер российский диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr. Basic.О смерти Бабина после драки под <a href="http://ria.ru/location_Eupatoria/" target="_blank" data-auto="true">Евпаторией</a> ранее сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Инцидент произошел 8 сентября, пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Подозреваемых задержали.На кадрах, снятых женой погибшего, видна потасовка между двумя группами мужчин. При этом один из них использует перцовый баллончик.Женщина рассказала "360", что конфликт произошел, когда они ночевали у знакомых в отеле. Перед тем, как лечь спать, они вместе с друзьями сидели в предбаннике у входа в отель, однако туда без приглашения вошли три неизвестных человека.По ее словам, хозяин гостиницы заметил неизвестных, когда пошел за веником, чтобы собрать стекла, те начали высказывать угрозы. Девушка отметила, что после этого хозяин отеля распылил содержимое перцового баллончика в лицо одному из пьяных мужчин, потом сделал то же самое со вторым. Последний взял деревянный настил и начал им кидаться, после чего взялся за камни. Когда Бабин и его знакомые побежали в сторону отеля, мужчина с булыжниками бросился за ними. Он замахнулся, чтобы кинуть камень в хозяина отеля, но попал в Бабина, после чего тот упал.

https://ria.ru/20200730/1575159076.html

https://ria.ru/20200905/maryana-1576821198.html

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евпатория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, происшествия